Πτήσεις, µνηµόνια και “όνειρα” για επέκταση της τουριστικής σεζόν

Γιώργος Κώνστας
Χρήσιµα τα “µνηµόνια συνεργασίας” για την τουριστική συνεργασία µε το “Ελληνικό-Ινδικό Εµπορικό Επιµελητήριο”, καλές και οι αποστολές σε εκθέσεις από την Περιφέρεια Κρήτης για την ανάδειξη της Κρήτης και των Χανίων ως προορισµό 12 µήνες τον χρόνο, αλλά όλα αυτά από µόνα τους αρκούν;
∆ίχως την εξασφάλιση πτήσεων; Χωρίς να προσελκυσθούν αεροπορικές εταιρείες;
Το ότι ινδική κατασκευαστική εταιρεία έχει εµπλακεί στο έργο του αεροδροµίου στο Καστέλι Ηρακλείου αρκεί για να δούµε επισκέπτες από τη µακρινή αυτή χώρα τον Νοέµβριο, τον ∆εκέµβρη, τον Γενάρη και το Μάρτη, µήνες που συνηθίζουν να κάνουν διακοπές οι Ινδοί;
Να έχουµε την πολυπόθητη επέκταση της τουριστικής σεζόν; Εξαιρετικά αµφίβολο!
Όχι γιατί δεν µπορεί να συµβεί, αλλά γιατί µια 25ετία τώρα έχουµε πραγµατικά κουραστεί να ακούµε µεγάλες κουβέντες, παχιά λόγια, υπερφίαλες αναλύσεις και ατέρµονες υποσχέσεις δίχως αντίκρισµα.
Γιατί η προσέλκυση επισκεπτών τους µήνες από τον Οκτώβριο µέχρι και τον Μάρτιο απαιτεί ανάπτυξη του αγροτουρισµού στην ύπαιθρο, του τουρισµού εµπειριών που να βασίζεται στο φυσικό περιβάλλον της Κρήτης που είναι µοναδικό και το χειµώνα, σε δράσεις µέσα στην πόλη και φυσικά πτήσεις… Αυτά φυσικά δεν τα λέµε εµείς αλλά τα έχουν εξηγήσει µε όλους τους δυνατούς τρόπους οι ειδικοί.
Όλα τα υπόλοιπα µπορεί να ακούγονται “καλά” στα αυτιά, η αποτελεσµατικότητα τους όµως κρίνεται στην πράξη και εκεί δεν βλέπουµε καµία σοβαρή εξέλιξη εδώ και χρόνια!

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

