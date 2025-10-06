menu
22.4 C
Chania
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Πτήσεις απόστρατων αξιωματικών και μαθητών για τον εορτασμό του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Πτήσεις απόστρατων αξιωματικών Ιπταμένων και ετέρων ειδικοτήτων και μαθητών Β’ Λυκείου προγραμματίζεται να διεξαχθούν στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Οι πτήσεις αποστράτων θα πραγματοποιηθούν στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην αρροπορική βάση Τανάγρας, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, με αεροσκάφη F-16, Mirage 2000-5 και F- 4E.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση έως και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://public.haf.gr/form/ptisi-apostraton/ .

Όπως ανακοινώθηκε, η επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης.

 

Εξάλλου, στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, θα προγραμματιστούν στην αεροπορική βάση Δεκέλειας, πτήσεις μαθητών και μαθητριών της Β’ Λυκείου, έτους 2025-2026, με ελικοφόρα πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση: https://public.haf.gr/form/student-flight/.

Η τελική ημερομηνία για αιτήσεις είναι η Τετάρτη 29 Οκτωβρίου ενώ η επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

 

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες, που θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στη δράση, απαιτούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα:

 

• Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης – Συγκατάθεσης του Γονέα (για ανηλίκους).

• Η επιτυχής περάτωση των ιατρικών εξετάσεων πτητικής ικανότητας στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ).

• Η επιτυχής περάτωση εκπαίδευσης σε μέτρα ασφαλείας και διαδικασίες ανάγκης.

 

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το ενδεικτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 

• Πέμπτη 6 Νοεμβρίου: Διενέργεια ιατρικών εξετάσεων στο ΚΑΙ.

• Παρασκευή 7 Νοεμβρίου: Εκπαίδευση και πραγματοποίηση πτήσεων στη Σχολή Ικάρων.

Σημειώνεται ότι οι επιμέρους λεπτομέρειες της δράσης (τόσο για τους αποστράτους όσο και για τους μαθητές) καθώς και το ακριβές πρόγραμμα αυτής θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Οι προγραμματισμένες πτήσεις ενδέχεται να αλλάξουν ημερομηνία διεξαγωγής, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή/και διαθεσιμότητας πτητικών μέσων.

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες και τις οικογένειές τους, που θα επιλεγούν και διαμένουν εκτός νομού Αττικής, δύναται να τους παρασχεθεί, εάν το επιθυμούν, δωρεάν διαμονή και σίτιση σε εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των μετακινήσεών τους, εντός νομού Αττικής, αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκδήλωσης.

Τέλος, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η δράση δύναται να τροποποιηθεί ή να αναβληθεί αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum