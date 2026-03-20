«Πτέρυγα Αλέξης Πολίτης» στο Πανεπιστημίου Κρήτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε, στην κατάμεστη Νέα Πτέρυγα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης, η τελετή ονοματοδοσίας της επέκτασης σε «Πτέρυγα Αλέξης Πολίτης».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρύτανης του Ιδρύματος Γ. Μ. Κοντάκης, η Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Μελίνα Ταμιωλάκη, η Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης Ελένη Κωβαίου, ο ιδρυτής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρώτος διευθυντής της Μιχάλης Τζεκάκης, και ο Δήμαρχος Ηρακλείου και καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας Αλέξης Καλοκαιρινός.
Οι ομιλίες εστίασαν στην προσωπικότητα και στο έργο του Αλέξη Πολίτη που αφορούσε τις βιβλιοθήκες. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρης Κυρτάτας, παλαιός καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην ομιλία του με τίτλο «Ο Αλέξης Πολίτης, τα βιβλία και οι βιβλιοθήκες» ανέπτυξε το πάθος του Α. Πολίτη για τα βιβλία και τις Βιβλιοθήκες, καθώς και την ακράδαντη πίστη του στο μέλλον των Βιβλιοθηκών ως πολύτιμου θησαυροφυλακίου, τώρα που, χάρη στις νέες τεχνολογίες, έχει πλέον τη δυνατότητα να εξαϋλώνει τη γνώση και να την μεταφέρει σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη

. Η καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας Μαρίνα Δετοράκη, συνομιλώντας με το έργο του Α. Πολίτη, ανέδειξε τον διανοούμενο, που με τη στοχαστική, συχνά ανατρεπτική ματιά του πάνω στο παρελθόν συνεχίζει να εμπνέει, να ερεθίζει και να γονιμοποιεί τον στοχασμό των ιστορικών. Ο ιστορικός της επανάστασης του 1821 Παναγιώτης Στάθης σκιαγράφησε το επιστημονικό και ιδίως το ιστορικό προφίλ του Αλέξη Πολίτη χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κατεξοχήν Νεοελληνιστή, χάρη στην άνεση με την οποία κινήθηκε τόσο στη Νεοελληνική Φιλολογία όσο και στην Ιστορία και τη Λαογραφία. Η Αγγέλα Γιώτη, από τις πρώτες φοιτήτριες του Α. Πολίτη, καθηγήτρια σήμερα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Τμήμα Φιλολογίας, στην ομιλία της με τίτλο «To Παρουσιολόγιο του Αλέξη και η διαρκής επίσκεψη των ονομάτων» μοιράστηκε την εμπειρία της από τον Αλέξη Πολίτη ως δάσκαλο.

Μνημονεύοντας μάθημά του με τίτλο «Βιβλιοθήκες και αναγνώσεις», εστίασε στον τρόπο με τον οποίο ο Πολίτης, με οδηγό τις δικές του νεανικές περιπλανήσεις στο σπουδαστήριο Λαογραφίας στη Θεσσαλονίκη, στα αρχεία του ΕΙΕ, στις παρισινές βιβλιοθήκες, όπου ανακάλυψε το αρχείο του Φωριέλ, και στη γνώριμη καθημερινή παρουσία του στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, ζητούσε από τους φοιτητές του να κάνουν τη Βιβλιοθήκη τόπο και αντικείμενο της δουλειάς τους συμβουλεύοντάς τους: «να πηγαίνετε στις βιβλιοθήκες,  να τις μαθαίνετε, πριν έρθει η ώρα να τις χρειαστείτε». Τέλος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Φιλολογίας Δημήτρης Κουκάκης παρουσίασε τις οφειλές του στα έργα υποδομής που χάρισε στις Νεοελληνικές Σπουδές ο Αλέξης Πολίτης, όπως το Εγχειρίδιο του Νεοελληνιστή και τα ηλεκτρονικά εργαλεία που εμπνεύστηκε και συμπεριέλαβε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Ανέμη.

Την εκδήλωση έντυσαν μουσικά η Αγγέλα Καστρινάκη και η φιλόλογος-βιβλιοθηκονόμος Κλεοπάτρα Κυρτάτα, ερμηνεύοντας έργα κλασικής μουσικής, ενώ ο διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας Φώτης Δούσος έπαιξε στην κιθάρα και τραγούδησε μαζί με τους παρευρισκομένους το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, αγαπημένου τραγουδοποιού του Αλέξη Πολίτη, «Ολαρία ολαρά».

Την τελέτη ονοματοδοσίας τίμησαν με την παρουσία τους η Αντιπεριφερειάρχης και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Μαρία Λιονή, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης Μάνος Τσάκωνας, ο πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, η αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής Μαρία Βαμβακάκη, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης καθηγητές Κωνσταντίνος Σπανουδάκης και Γιώργος Παναγής, μέλη του διδακτικού προσωπικού, διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος, ανάμεσά τους η Εκτελεστική Διευθύντρια Ολυμπία Ξυλούρη, η Γενική Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  του Ιδρύματος Κατερίνα Παπαδουλάκη, φοιτητές και φοιτήτριες καθώς και πλήθος κόσμου από διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι ξεναγήθηκαν στην «Πτέρυγα Αλέξης Πολίτης» και γεύτηκαν τα εδέσματα που προσφέρθηκαν.
Την εκδήλωση, που βιντεοσκοπήθηκε, υποστήριξαν τεχνικά οι Αλέξανδρος Δηλαβέρης (Κέντρο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), Αλέξανδρος Μαριδάκης (Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας),  Χρήστος Τρανταλίδης, (Βιβλιοθήκη ΠΚ), Φλώρα Χρυσού (Βιβλιοθήκη ΠΚ) και Μανόλης Σαλδάρης (Βιβλιοθήκη ΠΚ).

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης ευχαριστεί θερμά τον σκιτσογράφο Δημήτρη Χαντζόπουλο για την παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης σκίτσου του που απεικονίζει τον Αλέξη Πολίτη στην αφίσα και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.»

 

 

