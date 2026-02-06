menu
Τοπικά

Ψυχοεκπαιδευτικά Εργαστήρια Γονέων: «Γονεϊκότητα μετά τον Χωρισμό»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, ανακοινώνει την υλοποίηση Προγράμματος Συμβουλευτικής Παρέμβασης στο Διαζύγιο, με στόχο την υποστήριξη γονέων κατά τη διάρκεια ή μετά τον χωρισμό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες του παιδιού.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το διαζύγιο αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική μετάβαση για όλη την οικογένεια. Τα παιδιά, όμως, χρειάζονται σταθερότητα, ασφάλεια και συνεργασία. Η σωστή προετοιμασία, η κατανόηση των συναισθημάτων που προκύπτουν, καθώς και η συνεργατική γονεϊκή στάση μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά για την ψυχική υγεία του παιδιού και να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονεϊκά ζευγάρια ή σε έναν από τους δύο γονείς.
Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία, οι γονείς υποστηρίζονται ώστε:
• Να αποδεχθούν το διαζύγιό τους και να διαχειριστούν αποτελεσματικά συναισθήματα θλίψης, θυμού ή ενοχής.
• Να ενημερώσουν το παιδί για τις αλλαγές στην καθημερινότητά του και να δημιουργήσουν καινούρια όρια και καθημερινή ρουτίνα ασφάλειας για τα παιδιά τους.
• Να μειώσουν τις συγκρούσεις μπροστά στα παιδιά.
• Να αναπτύξουν μια λειτουργική και συνεργατική γονεϊκή σχέση.
• Να κατανοήσουν τις φυσιολογικές αντιδράσεις του παιδιού στο διαζύγιο.
• Να απαντούν με επάρκεια στις ερωτήσεις του παιδιού.
• Να φροντίσουν τον εαυτό τους.
• Να χτίσουν μια καλή σχέση με το παιδί τους.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή ψυχολογικών παγίδων, όπως οι συγκρούσεις μπροστά στο παιδί ή η αναποτελεσματική πειθαρχία.
Η ομάδα θα δουλεύει με βιωματικό τρόπο, ενώ τα μέλη της θα έχουν τη δυνατότητα συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών μέσα από βιωματικές ασκήσεις, παίξιμο ρόλων και την έκφραση των συναισθημάτων.
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσα από οκτώ δίωρες συναντήσεις κατά την περίοδο Φεβρουάριος – Μάιος 2026 και η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στον Συμβουλευτικό Σταθμό, Πάρ. Κανεβάρω 26-28, Παλιά Πόλη. To πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) Παλιάς Πόλης.

