Ψήφισμα συμπαράστασης στον λιμενάρχη Χανίων από το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου

Ομόφωνο ψήφισμα ενάντια στην απομάκρυνση του λιμενάρχη Νεκτάριου Γιαννουλάκη εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου, καλώντας τον υπουργό Ναυτιλίας να ανακαλέσει την απόφασή του.
Στη συνεδρίαση που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης, όλοι οι επικεφαλής των παρατάξεων εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο και το έργο του κ. Γιαννουλάκη, ενώ ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Κουκουράκης μιλώντας και εκ μέρους των Αυτοκίνητιστών Ν. Χανίων τόνισε ότι έχει ληφθεί απόφαση, εφόσον δεν έχει ανακληθεί η απόφαση απομάκρυνσης του λιμενάρχη, να προχωρήσουν οι αυτοκινητιστές την Πέμπτη σε αποκλεισμό του λιμανιού της Σούδας.