menu
20.7 C
Chania
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ψήφισμα στήριξης στον λιμενάρχη Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ψήφισμα στήριξης στον λιμενάρχη Χανίων εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κισσάμου, το οποίο αποφάσισε κατά την τακτική συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου 2025, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, για την άδικη όπως σημειώνει απομάκρυνση από τα καθήκοντά του.

Αναλυτικά, αναφέρει:

«Έχοντας υπόψη:
Την σημαντική συμβολή του Λιμενάρχη στην τοπική κοινωνία, στην ασφάλεια της θαλάσσιας ζώνης και στην συνεργασία με τις τοπικές αρχές,
Τις εκφρασθείσες αντιδράσεις από εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας που θεωρούν ότι η απόφαση ελήφθη χωρίς να ληφθούν επαρκώς υπόψη όλα τα στοιχεία,
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου:
«Α. Εκφράζει την από­λυτη αντίθεσή του προς την απόφαση της απομάκρυνσης του Λιμενάρχη Χανίων, θεωρώντας ότι δεν ανταποκρίνεται στο μέτρο της συμβολής του στην περιοχή.
Β. Ζητεί από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος να προχωρήσουν άμεσα σε επανεξέταση της απόφασης, ώστε να διασφαλιστεί δικαιοσύνη, πλήρης έρευνα και να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα.
Γ. Δηλώνει ότι ο Δήμος Κισάμου στέκεται διαθέσιμος να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές, προσφέροντας κάθε αναγκαία πληροφόρηση ή υποστήριξη από την τοπική κοινωνία, για τη διαφάνεια και την ορθή έκβαση της διαδικασίας.
Δ. Να κοινοποιηθεί το παρόν ψήφισμα στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, στον Περιφερειάρχη Κρήτης, στους βουλευτές του Νομού Χανίων, καθώς και στα τοπικά ΜΜΕ και φορείς της κοινωνίας των πολιτών».

Επιστολή διαμαρτυρίας για την απομάκρυνση του λιμενάρχη κοινοποίησε κι ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και η Δημοτική Αρχή Πλατανιά οι οποίοι όπως επισημαίνουν «εκφράζουν την έντονη δυσφορία και απογοήτευσή τους για την αιφνίδια απόφαση απομάκρυνσης του Λιμενάρχη Χανίων, κ. Νεκτάριου Γιαννουλάκη, μια απόφαση που έχει προκαλέσει εύλογη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και στους συνεργαζόμενους φορείς.
Τα τελευταία χρόνια, το Λιμεναρχείο Χανίων έχει επιδείξει αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα σε θέματα ασφάλειας, ναυτιλίας και πολιτικής προστασίας, ενώ η συνεργασία του με τους Δήμους και τις υπηρεσίες του Νομού υπήρξε υποδειγματική.
Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, ο κ. Γιαννουλάκης και οι συνεργάτες του διαχειρίστηκαν με επαγγελματισμό και ψυχραιμία τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στα νότια του Νομού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνικής συνοχής.
Η απόφαση απομάκρυνσής του, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τα κριτήρια και τον χρόνο λήψης της.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν επιδιώκει να παρεμβαίνει σε υπηρεσιακές κρίσεις· ωστόσο, έχει θεσμική και ηθική υποχρέωση να υπερασπίζεται τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και τη συνέπεια στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.
Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και η Δημοτική Αρχή Πλατανιά καλεί τους αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν την απόφαση απομάκρυνσης του κ. Γιαννουλάκη, αναγνωρίζοντας το έργο και τη διαχρονική προσφορά του στην τοπική κοινωνία των Χανίων».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum