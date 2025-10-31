Ψήφισμα στήριξης στον λιμενάρχη Χανίων εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κισσάμου, το οποίο αποφάσισε κατά την τακτική συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου 2025, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, για την άδικη όπως σημειώνει απομάκρυνση από τα καθήκοντά του.

Αναλυτικά, αναφέρει:

«Έχοντας υπόψη:

Την σημαντική συμβολή του Λιμενάρχη στην τοπική κοινωνία, στην ασφάλεια της θαλάσσιας ζώνης και στην συνεργασία με τις τοπικές αρχές,

Τις εκφρασθείσες αντιδράσεις από εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας που θεωρούν ότι η απόφαση ελήφθη χωρίς να ληφθούν επαρκώς υπόψη όλα τα στοιχεία,

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου:

«Α. Εκφράζει την από­λυτη αντίθεσή του προς την απόφαση της απομάκρυνσης του Λιμενάρχη Χανίων, θεωρώντας ότι δεν ανταποκρίνεται στο μέτρο της συμβολής του στην περιοχή.

Β. Ζητεί από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος να προχωρήσουν άμεσα σε επανεξέταση της απόφασης, ώστε να διασφαλιστεί δικαιοσύνη, πλήρης έρευνα και να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα.

Γ. Δηλώνει ότι ο Δήμος Κισάμου στέκεται διαθέσιμος να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές, προσφέροντας κάθε αναγκαία πληροφόρηση ή υποστήριξη από την τοπική κοινωνία, για τη διαφάνεια και την ορθή έκβαση της διαδικασίας.

Δ. Να κοινοποιηθεί το παρόν ψήφισμα στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, στον Περιφερειάρχη Κρήτης, στους βουλευτές του Νομού Χανίων, καθώς και στα τοπικά ΜΜΕ και φορείς της κοινωνίας των πολιτών».

Επιστολή διαμαρτυρίας για την απομάκρυνση του λιμενάρχη κοινοποίησε κι ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και η Δημοτική Αρχή Πλατανιά οι οποίοι όπως επισημαίνουν «εκφράζουν την έντονη δυσφορία και απογοήτευσή τους για την αιφνίδια απόφαση απομάκρυνσης του Λιμενάρχη Χανίων, κ. Νεκτάριου Γιαννουλάκη, μια απόφαση που έχει προκαλέσει εύλογη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και στους συνεργαζόμενους φορείς.

Τα τελευταία χρόνια, το Λιμεναρχείο Χανίων έχει επιδείξει αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα σε θέματα ασφάλειας, ναυτιλίας και πολιτικής προστασίας, ενώ η συνεργασία του με τους Δήμους και τις υπηρεσίες του Νομού υπήρξε υποδειγματική.

Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, ο κ. Γιαννουλάκης και οι συνεργάτες του διαχειρίστηκαν με επαγγελματισμό και ψυχραιμία τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στα νότια του Νομού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνικής συνοχής.

Η απόφαση απομάκρυνσής του, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τα κριτήρια και τον χρόνο λήψης της.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν επιδιώκει να παρεμβαίνει σε υπηρεσιακές κρίσεις· ωστόσο, έχει θεσμική και ηθική υποχρέωση να υπερασπίζεται τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και τη συνέπεια στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και η Δημοτική Αρχή Πλατανιά καλεί τους αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν την απόφαση απομάκρυνσης του κ. Γιαννουλάκη, αναγνωρίζοντας το έργο και τη διαχρονική προσφορά του στην τοπική κοινωνία των Χανίων».