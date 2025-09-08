«Ψηφίδες συναισθήματος» από τον Γιάννη Βερυκοκίδη

Μια ιδιαίτερη έκθεση, σε ένα ξεχωριστό χώρο πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή στον Πλατανιά. Ο Γιάννης Βερυκοκίδης, γνωστός στους περισσότερους ως υπεύθυνος πολιτικής προστασίας για την Π.Ε. Χανίων έδειξε άλλο ένα δείγµα των ευαισθησιών του παρουσιάζοντας τις δηµιουργίες τους.

Στην έκθεση “Ψηφίδες συναισθήµατος” παρουσιάστηκαν έργα ψηφιδωτής τέχνης µε βασικό υλικό τον κόκκο ρυζιού πάνω σε ξύλο. Ο καλλιτέχνης µε αυτόν τον τρόπο θέλησε να αποτυπώσει « τη µνήµη, τη φύση και τα ανθρώπινα συναισθήµατα, σε αρµονία µε τα φυσικά υλικά».

Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε στο Φυτώριο «Κουκουτσάκη», στον κόµβο Πλατανιά, µια πρωτότυπη και πολύ επιτυχηµένη επιλογή, µε µοναδικό της αρνητικό ότι διήρκεσε µόλις ένα απόγευµα.

Για έναν άνθρωπο που αποτυπώνει τη φύση στα έργα «αυτή τη φύση που προστατεύει καθηµερινά» έκανε λόγο για τον καλλιτέχνη ο αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκος Καλογερίδης αναγνωρίζοντας το ταλέντο του Γιάννη Βερυκοκίδη.

Στο «µειλίχιο και γαλήνιο χαρακτήρα του Γιάννη Βερυκοκίδη που την µεταδίδει στους άλλους» αναφέρθηκε ο δήµαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαµπος Κουκιανάκης τονίζοντας την άριστη συνεργασία που είχε µαζί του τα πρώτα του χρόνια ως αυτοδιοικητικός(2006-2010 αρµόδιος νοµαρχιακός σύµβουλος για την πολιτική προστασία και στη συνέχεια αντινοµάρχης).

«Πραγµατικά εκπλήσσοµαι, ξέρω ότι είσαι πολυτάλαντος προσπαθούσα κατά καιρούς να ερµηνεύσω την τελειοµανία που έχεις στη δουλειά που κάνεις στο ευαίσθητο κοµµάτι της πολιτικής προστασίας και το καταλαβαίνω. Πραγµατικά είναι τέλεια» σχολίασε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Τσαπάκος.