Ελλάδα

Ψηφιακή Ευρωπαϊκή Φοιτητική Κάρτα εκδίδουν οι φοιτητές του ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σύγχρονα εργαλεία που διευκολύνουν την κινητικότητα, τη διασύνδεση με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και την πρόσβαση σε ακαδημαϊκές υπηρεσίες στο εξωτερικό προσφέρει στους φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ η Ψηφιακή Ευρωπαϊκή Φοιτητική Κάρτα (European Student Card – ESC).

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έθεσε σε παραγωγική λειτουργία την ψηφιακή κάρτα, την οποία ήδη έχουν εκδώσει περισσότεροι από 4.500 φοιτητές και φοιτήτριες του ιδρύματος.

Η νέα ψηφιακή κάρτα προσφέρει στους εξερχόμενους φοιτητές Erasmus+, καθώς και σε όλους τους συμμετέχοντες φοιτητές σε προγράμματα κινητικότητας, μια κοινή μέθοδο ταυτοποίησης που πιστοποιεί τη φοιτητική ιδιότητά τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Εκτός από την ηλεκτρονική ταυτοποίηση σε άλλα ευρωπαϊκά ΑΕΙ, τους εξασφαλίζει πρόσβαση σε πανεπιστημιακές υπηρεσίες, όπως βιβλιοθήκες, σίτιση, εγκαταστάσεις, απλούστερες διαδικασίες Erasmus με λιγότερη γραφειοκρατία και αξιοποίηση φοιτητικών εκπτώσεων σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Η κάρτα είναι άμεσα διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή, χωρίς μεσολάβηση Γραμματείας, διαθέτει μηχανισμό επαλήθευσης μέσω QR code και εκδίδεται μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του ΑΠΘ, με πλήρη συμμόρφωση στις προδιαγραφές του GDPR.

Η παραγωγική λειτουργία της Ψηφιακής Ευρωπαϊκής Φοιτητικής Κάρτας, όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του Αριστοτελείου, βασίστηκε στη δυναμική που έχει αναπτύξει το καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας ανοιχτού κώδικα UniverSIS, το οποίο υλοποιήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και έλαβε πρόσφατα το 1ο Βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην κατηγορία «Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα».

Η πρωτοβουλία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπως διευκρινίζεται «ανοίγει τον δρόμο για την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Φοιτητικής Κάρτας και από τα υπόλοιπα ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ παράλληλα θέτει τις βάσεις για μελλοντική διασύνδεση με τις ευρωπαϊκές υποδομές ψηφιακής ταυτότητας και το EU Digital Identity Wallet», και «η υλοποίηση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της πρωτοβουλίας European Student Card Initiative (ESCI) και του ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) που κατέχει το Αριστοτέλειο, ενώ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

«Η παραγωγική λειτουργία της Ψηφιακής Ευρωπαϊκής Φοιτητικής Κάρτας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού του Ιδρύματός μας. Ως το πρώτο ελληνικό ΑΕΙ που υλοποιεί την European Student Card Initiative, επιβεβαιώνουμε στην πράξη τη στρατηγική επιλογή μας για ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό, διασυνδεδεμένο και πλήρως ενταγμένο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης», δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Κυριάκος Αναστασιάδης.

