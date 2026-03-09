menu
15 C
Chania
Δευτέρα, 9 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
Τοπικά

Ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση για ηλικιωμένους: Στα ΚΑΠΗ Δικαστηρίων και Ν. Χώρας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Δήμος Χανίων συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Όλοι Digital» για την Ψηφιακή Ενδυνάμωση Ηλικιωμένων, που υλοποιείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) και το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις, ως ένας από τους 103 Δήμους της χώρας και τους 120 Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης που υλοποιείται το πρόγραμμα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία» το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και ψηφιακή ενδυνάμωση των ηλικιωμένων, προκειμένου:
• να προωθηθεί η αυτόνομη διαβίωσή τους και να ενισχυθεί η αυτόνομη διαβίωσή τους από το υποστηρικτικό τους περιβάλλον,
• να συμβάλει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, να αποτραπεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η περιθωριοποίησή τους και να προωθηθεί η κοινωνική τους ένταξη,
• να καταπολεμηθεί η τεχνοφοβία και να προωθηθεί η ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη και ο ψηφιακός εγγραμματισμός των ηλικιωμένων με την απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων τουλάχιστον βασικού επιπέδου.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εκπαίδευση, η εξοικείωση και η ενδυνάμωση των ηλικιωμένων στις νέες τεχνολογίες, κυρίως όσον αφορά στην ψηφιακή επικοινωνία και στις δεξιότητες που βασίζονται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος θα εκπαιδευτούν και ενδυναμωθούν ψηφιακά 3.600 ηλικιωμένοι (από το 65ο έτος της ηλικίας και άνω) με προγράμματα εκπαίδευσης και ψηφιακής ενδυνάμωσης 70 ωρών σε 120 Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης κατάλληλα εξοπλισμένους με ηλεκτρονικό εξοπλισμό, οι οποίοι θα λειτουργήσουν σε δομές (ΚΑΠΗ, Λέσχες Φιλίας) 103 Δήμων όλης της χώρας.
Ειδικότερα στα Χανιά, το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα ΚΑΠΗ Νέας Χώρας τηλ. 2821 1 80600 και στο ΚΑΠΗ Δικαστηρίων τηλ. 2821 0 52215. Η δράση υλοποιείται δια ζώσης στα αναφερόμενα ΚΑΠΗ, σε τμήματα των 15 ατόμων. Σε καθένα ΚΑΠΗ θα δημιουργηθούν δύο τμήματα. Η επιλογή των ωφελουμένων γίνεται σύμφωνα με τη σειρά υποβολή της αίτησης συμμετοχής»

 

Οι αιτήσεις των ηλικιωμένων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος ( https://empower.gov.gr ) μέχρι τις 15 Μαρτίου 2026.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος
( https://oloidigital.gr ) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Email:
support@empower.gov.gr και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 215 215 7828, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 16:00.

 

type museum