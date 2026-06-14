ΠΣΑΚΚ: «Καταδικάζουμε την επίθεση Τζόουνς, καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας»

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών/καλαθοσφαιριστριών (ΠΣΑΚΚ) με ανακοίνωσή του, καταδίκασε την επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν.
Η ανακοίνωση:
«Καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας!
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών, καταδικάζει την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν.
Τέτοιες συμπεριφορές, δεν αρμόζουν στο ελληνικό μπάσκετ, όπως δεν αρμόζει και η γενικότερη τοξικότητα που επικρατεί.
Είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας, σε όλες τις εκφάνσεις της. Είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική.
Στηρίζουμε τον σεβασμό, την αλληλεγγύη και τον διάλογο».