Προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Τάναϊς: Στην Αγκαλιά της Αβύσσου», από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Πλήθος κόσμου παρευρέθη στην επίσημη προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Τάναϊς: Στην Αγκαλιά της Αβύσσου»,που πραγματοποιήθηκε στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Την προβολή χαιρέτησε ο Νίκος Καστρινάκης, πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών, το οποίο διοργάνωσε την προβολή του ντοκιμαντέρ, λέγοντας: «Το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Τάναϊς» ρίχνει φως στην κοινή, τραγική μοίρα που συνέδεσε, Έλληνες, Εβραίους, Ιταλούς, Άγγλους και Γερμανούς και αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι το τίμημα του πολέμου είναι φρικτό και απεχθές ανεξαρτήτως πλευράς. Μας υπενθυμίζει επίσης, τη δύναμη της ειρηνικής συνύπαρξης, που επί αιώνες χαρακτηρίζει την κοινωνία της Κρήτης. Με την πρωτοβουλία αυτή, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών επιθυμεί να αναδείξει την ανάγκη για ενότητα, αλληλοσεβασμό και ειρήνη, αξίες που σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουν να αποτελούν κοινό τόπο όλων μας. Η ιστορική μνήμη μπορεί να γίνει γέφυρα διαλόγου και κοινή δέσμευση για ένα μέλλον με ειρήνη χωρίς διακρίσεις, φανατισμό και βία».

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία Βίκυς Αρβελάκη, μία συμπαραγωγή της Cosmote TV και της Cyclos Film, αναβιώνει τις παράλληλες ιστορίες Εβραίων, Ορθόδοξων και Καθολικών αιχμαλώτων πολέμου από την Κρήτη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στις 9 Ιουνίου 1944, μετά τον τορπιλισμό του επιταγμένου από τους Γερμανούς ατμόπλοιου «Τάναϊς» από το βρετανικό υποβρύχιο HMS Vivid (P77).

Μέσα από αφηγήσεις μαρτύρων, σπάνιο αρχειακό υλικό και ιστορικά ντοκουμέντα, η ταινία φωτίζει την κοινή, τραγική μοίρα αυτών των ανθρώπων και αποτυπώνει την ειρηνική συνύπαρξη των διαφορετικών θρησκευτικών και πολιτισμικών κοινοτήτων της Κρήτης εκείνης της εποχής, ανάμεσά τους η Εβραϊκή κοινότητα, Κρήτες αντιστασιακοί και Ιταλοί αιχμάλωτοι στρατιώτες.

Μάλιστα, το ντοκιμαντέρ συνοδεύεται από το πρωτότυπο τραγούδι «Μάρκος», σε σύνθεση του Θανάση Παπακωνσταντίνου, εμπνευσμένο από το ημερολόγιο του
νεαρού μαθητή Μάρκου Ισχακή, ενός από τα περίπου 100 παιδιά που
περιλαμβάνονταν στα θύματα του «Τάναϊς».

Παρόντες στην προβολή ήταν, μεταξύ άλλων, η Υφυπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, ο Βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο Ακόλουθος Άμυνας της Πρεσβείας της Βρετανίας στην Ελλάδα Cptn. Sam Law, R.N., ο εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ Αρχιπλοίαρχος ΠΝ Δντής ΑΣ/ΔΕΠΕΑ
κ. Βασίλειος Σταθούλιας, o Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Αθήνα κ. Γουίλιαμ Αναγνωσταράς, ο Υπεύθυνος Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη κ. Τάσος Σακελλαρόπουλος, ο Πρόεδρος Παραρτήματος Αττικής του Ιδρύματος “Ελευθέριος Βενιζέλος” κ. Νίκος Σαρρής, ο Αντιπρόεδρος Ελλάδας του ΠΣΚ κ. Θεόδωρος Τσόντος, Πρόεδροι Κρητικών Σωματείων Αττικής, η σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Βίκυ Αρβελάκη, αλλά και πρωταγωνιστές του ιστορικού ντοκιμαντέρ, επιζώντες του ναυαγίου του «Τάναϊς». Μετά την προβολή το κοινό είχε την ευκαιρία να έχει ένα πολύ ενδιαφέρον διάλογο με τους πρωταγωνιστές. Την εκδήλωση συντόνισε η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του ΠΣΚ και Δημοσιογράφος του ΑΠΕ-ΜΠΕ κα. Αθηνά Καστρινάκη.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

