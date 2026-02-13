Προβολή της Κρήτης στο Μόναχο

1 από 5

Σε ένα εμβληματικό χώρο, τη Γλυπτοθήκη (Glyptothek) του Μονάχου, η Περιφέρεια Κρήτης προβλήθηκε σε Γερμανούς δημοσιογράφους και επίσημους προσκεκλημένους στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου (press conference) για την συμμετοχή της ως τιμώμενη Περιφέρεια (Partner Region) στη σημαντικότερη έκθεση τουρισμού της Βαυαρίας f.re.e.

Την έκθεση, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 1970 και θα ανοίξει και πάλι τις πύλες της στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου από τις 18 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, αναμένεται να επισκεφθούν περισσότεροι από 130.000 επισκέπτες για να ενημερωθούν στους τομείς των ταξιδιών, του τουρισμού τροχοκίνητων (caravanning) και camping, των θαλάσσιων σπορ, της ποδηλασίας, καθώς επίσης των υπαίθριων δραστηριοτήτων και της σωματικής υγείας και ευεξίας.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε στη συνέντευξη τύπου ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, ο οποίος παρουσίασε στους Γερμανούς δημοσιογράφους τη μοναδική τουριστική ταυτότητα και τις εμπειρίες που προσφέρει το νησί.

«Ο Γερμανός επισκέπτης δεν έρχεται μονοδιάστατα μόνον για τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά και για την περιήγηση, την αναρρίχηση, τα μονοπάτια, τη γαστρονομία, την κουλτούρα, ξέρει να αξιοποιεί κάθε δραστηριότητα κάθε διάσταση τουριστική της Κρήτης. Στο σχεδιασμό της προώθησης της Κρήτης θα συζητηθεί να συμπεριληφθούν και άλλες γερμανικές πόλεις, Δρέσδη, Λειψία, Νυρεμβέργη διότι, η Γερμανία αξίζει κάτι παραπάνω από μία επίσκεψη το χρόνο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κώτσογλου.

O CEO της έκθεσης, Dr. Reinhard Pfeiffer, και η Διευθύντρια της f.re.e, Katrin Leideritz, υπογράμμισαν τη σημασία της συμμετοχής της Κρήτης στο κορυφαίο αυτό τουριστικό γεγονός της Βαυαρίας, ενώ ο κος Pfeiffer δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η Κρήτη είναι ένας κόσμος από μόνος του». Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο, Κωνσταντίνος Κοδέλλας, παρευρέθηκε επίσης ο Προϊστάμενος Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου Μονάχου Χαράλαμπος Παπαδόπουλος ενώ προσφέρθηκαν Κρητικά εδέσματα.

Τα εγκαίνια της f.re.e. θα κάνει ο Δρ Christian Scharpf / Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών και Εργασίας του Μονάχου την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, στις 10:00 π.μ., ενώ το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης (Αίθουσα Α4, Νο 407) θα επισκεφθεί μεταξύ άλλων και η Υπουργός Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης του Κρατιδίου της Βαυαρίας, Michaela Kaniber.

Η γερμανική αγορά παραμένει σταθερά η σημαντικότερη για την Κρήτη, ενώ η υψηλή συνδεσιμότητα με απευθείας πτήσεις τόσο με την πρωτεύουσα και πόλεις της Βαυαρίας, όσο και με πολλές άλλες Γερμανικές πόλεις κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και η απευθείας σύνδεση Ηράκλειο – Μόναχο κατά τη διάρκεια του χειμώνα επιβάλλουν την παρουσία της Κρήτης ανελλιπώς στην f.re.e.