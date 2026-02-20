Προβολή ταινίας στα Χανιά: «Ηλιοτρόπιο» του Βιτόριο Ντε Σίκα

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς Καθηγητών και Φίλων «Πολυδράση», σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Πνευματικό Κέντρο Χανίων παρουσιάζουν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 20:00 μ.μ. την ταινία «Ηλιοτρόπιο» του Βιτόριο Ντε Σίκα, με τους Σοφία Λόρεν και ο Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι.

Μετά την προβολή θα ακολουθεί συζήτηση.

Είσοδος ελεύθερη.