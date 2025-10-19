Προβολή Ταινίας Μικρού Μήκους από τελειόφοιτους της ΣΑΕΚ Χανίων

Οι τελειόφοιτοι Υποκριτικής της ΣΑΕΚ Χανίων, προβάλουν την Πρώτη τους Ταινία Μικρού Μήκους «MIND THE GAP», στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων | Chania Film Festival, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου και ώρα 18.00,στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων – Αίθουσα Α’

Η προβολή σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών τους και αποτελεί το επιστέγασµα της εντατικής εργασίας και της δηµιουργικότητάς τους. Η ταινία, διάρκειας περίπου 30 λεπτών, είναι καρπός της Οµαδικής Εργασίας στο µάθηµα της Πρακτικής Εφαρµογής στην Ειδικότητα.

Υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, ηθοποιού και σκηνοθέτη Λεωνίδα Μανωλικάκη, οι καταρτιζόµενοι ανέπτυξαν το σενάριο της ταινίας µε τη µέθοδο του brainstorming και του συµµετοχικού σχεδιασµού, ενθαρρύνοντας τη συλλογική έκφραση και την ανάδειξη νέων ιδεών.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αυτής της παραγωγής είναι ότι η κινηµατογράφηση πραγµατοποιήθηκε αποκλειστικά µε τη χρήση κινητού τηλεφώνου.Τα γυρίσµατα έλαβαν χώρα κυρίως στους χώρους της σχολής, καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους.

Στην ταινία συµµετέχουν οι ταλαντούχοι καταρτιζόµενοι: Καντηλιεράκη Εύα, Καπνισάκη Φωτεινή, Καψαλάκη ∆ήµητρα, Κλεινάκη Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Ναταλία, Λογαρίδου Σοφία, Ψυχαράκη Ανδρονίκη, µε την ευγενική συµµετοχή του Κωνσταντίνου Βερονίκη.

Η πρωτότυπη µουσική σύνθεση, το µοντάζ και η σκηνοθεσία φέρουν την υπογραφή του Λεωνίδα Μανωλικάκη, ο οποίος καθοδήγησε τις/ους καταρτιζόµενες/ους σε κάθε βήµα αυτής της δηµιουργικής διαδικασίας.