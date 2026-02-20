Προβολή στο Ηράκλειο: «Το τελευταίο σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη

Οι Τομεακές Οργανώσεις Ηρακλείου της ΚΝΕ, για να τιμήσουν του 200 ήρωες της Καισαριανής που μέσα σε αυτούς τον ήρωα Ναπολέοντα Σουκατζίδη, που έζησε και έδρασε στο Ηράκλειο πριν συλληφθεί και οδηγηθεί στην αθανασία μαζί με τους υπόλοιπους 199 συντρόφους του, διοργανώνει δωρεάν προβολή της ταινίας «Το τελευταίο σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στις 15:00, στον κινηματογράφο Βιντσέντζος Κορνάρος.