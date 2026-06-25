Προβολή ντοκιμαντέρ: «Οι αδελφές του Γαλατά»

Προβολή του πρώτου επεισοδίου του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Οι αδελφές του Γαλατά» [“The Sisters of Galatas”], με τίτλο «Με τα ίδια τους τα χέρια. Γυναίκες της Κρήτης και η Γερμανική Κατοχή» [“Out of Their Own Hands: Women of Crete and the German Occupation”] του Νεοζηλανδού σκηνοθέτη και παραγωγού John Irwin, θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου και ώρα 21:00 στην Πλατεία του Γαλατά.
Αφηγείται την ιστορία των αδελφών Άννας, Βέρας και Δέσποινας Ταπεινάκη από τον Γαλατά, 12, 10 και 8 ετών αντίστοιχα τότε, των οποίων οι ζωές μεταμορφώθηκαν βάναυσα από την εισβολή των Γερμανών αλεξιπτωτιστών κατά τον Β’Π.Π.
Είσοδος ελεύθερη
Προβολή του πρώτου επεισοδίου του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Οι αδελφές του Γαλατά» [“The Sisters of Galatas”], με τίτλο «Με τα ίδια τους τα χέρια. Γυναίκες της Κρήτης και η Γερμανική Κατοχή» [“Out of Their Own Hands: Women of Crete and the German Occupation”] του Νεοζηλανδού σκηνοθέτη και παραγωγού John Irwin, θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου και ώρα 21:00 στην Πλατεία του Γαλατά.
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