Προβολή ντοκιμαντέρ Κώστα Νταντινάκη στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”

Προβολή του ντοκιμαντέρ του Κώστα Νταντινάκη: «Μέλι από άνθη της πέτρας» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαίου στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο: “Μίκης Θεοδωράκης¨.

Κρήτη, 2025. Στη μαρτυρική Βιάννο, ένας 91χρονος μελισσοκόμος ζει μακριά από τις αγαπημένες κυψέλες του, διατηρώντας ζωντανές τις παιδικές μνήμες της Κατοχής. Στο πλευρό του, η σύντροφός του, μετανάστρια από πρώην χώρα του ανατολικού μπλοκ, μοιράζεται μια κοινή στάση ζωής, βασισμένη στη μνήμη, τη συνύπαρξη με τον ξένο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σενάριο – σκηνοθεσία – κάμερα – παραγωγή: Κώστας Νταντινάκης

πρωτότυπη μουσική: Μύρων Γεπεσάκης

δημιουργικό μοντάζ: Μανώλης Κολοκοτρώνης

διάρκεια ταινίας: 71 λεπτά