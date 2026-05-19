Προβολή ντοκιμαντέρ Κώστα Νταντινάκη στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”

Προβολή του ντοκιμαντέρ του Κώστα Νταντινάκη: «Μέλι από άνθη της πέτρας» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαίου στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο: “Μίκης Θεοδωράκης¨.
Κρήτη, 2025. Στη μαρτυρική Βιάννο, ένας 91χρονος μελισσοκόμος ζει μακριά από τις αγαπημένες κυψέλες του, διατηρώντας ζωντανές τις παιδικές μνήμες της Κατοχής. Στο πλευρό του, η σύντροφός του, μετανάστρια από πρώην χώρα του ανατολικού μπλοκ, μοιράζεται μια κοινή στάση ζωής, βασισμένη στη μνήμη, τη συνύπαρξη με τον ξένο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Σενάριο – σκηνοθεσία – κάμερα – παραγωγή: Κώστας Νταντινάκης
πρωτότυπη μουσική: Μύρων Γεπεσάκης
δημιουργικό μοντάζ: Μανώλης Κολοκοτρώνης
διάρκεια ταινίας: 71 λεπτά
