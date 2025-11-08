Προβολή ντοκιµαντέρ στο Comixadiko

Το ντοκιµαντέρ «Μία όµορφη ηµέρα» θα προβληθεί στο «Comixadiko» (οδός Ξεπαπα 15, Χανιά) την Κυριακή 9 Νοεµβρίου στις 20:00 µ.µ.

Η προβολή διοργανώνεται από το ∆ίκτυο Συνεργατικών Σχολείων Χανίων µε την Παιδαγωγική Φρενέ και το Comixadiko ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλες προβολές ταινιών παιδαγωγικού περιεχοµένου, µε στόχο τον διάλογο, την ανταλλαγή εµπειριών και τον αναστοχασµό γύρω από τη σύγχρονη εκπαίδευση.

Μετά την προβολή του ντοκιµαντέρ «Μια όµορφη µέρα», θα ακολουθήσει συζήτηση µε την Κυβέλη Κουκουδάκη παιδαγωγό του Μικρού Ντουνιά 2018-2021.

Η ταινία εστιάζει σε δύο αυτοοργανωµένα εγχειρήµατα για την προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα, το «Μικρό ∆έντρο» και τον «Μικρό Ντουνιά» τα οποία εφαρµόζουν έναν συνδυασµό παιδαγωγικών µεθόδων µε βάση τις αξίες της ελευθεριακής και της βιωµατικής µάθησης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: ∆άνης Καραϊσαρίδης, Γιώργος Πατεράκης.

∆ιεύθυνση Φωτογραφίας: ∆άνης Καραϊσαρίδης.

Μοντάζ: ∆άνης Καραϊσαρίδης.

Μουσική: Μαρία Λολώνη, Φώτης Τρουλής.

Παραγωγή: ∆άνης Καραϊσαρίδης, Γιώργος Πατεράκης.

Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα.

∆ιάρκεια: 97 min.

Έτος Παραγωγής: 2020.