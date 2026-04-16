Προβληματισμός της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων σχετικά με τη νέα διαταγή για έκδοση ταυτοτήτων

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, θέλουμε να εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό μας σχετικά με την διαταγή που εκδόθηκε και αφορά την αύξηση των ημερησίων ραντεβού για έκδοση δελτίων ταυτότητας και τον περιορισμό τους στα δεκαπέντε (15) λεπτά, όσον αφορά τον χρόνο εξυπηρέτησης για τον κάθε πολίτη, με έναρξη αυτών καθημερινά στις 07:10΄και λήξη στις 20:40΄.

Η επιθυμία από πλευράς των αρμοδίων για πιο γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση τόσο των πολιτών όσο και της διαδικασίας για την έκδοση των καινούργιων δελτίων ταυτότητας είναι απολύτως σεβαστή. Πλην όμως αυτή δε μπορεί να γίνεται σε βάρος του προσωπικού που υπηρετεί στα Γραφεία Ταυτοτήτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων καθώς και των αντιστοίχων Γραφείων Ταυτοτήτων των επαρχιακών Αστυνομικών Τμημάτων.

Οι συνάδελφοί μας που υπηρετούν στα ως άνω Γραφεία Ταυτοτήτων δεν είναι επιφορτισμένοι μόνο με την έκδοση δελτίων ταυτοτήτων και ειδικότερα μέσα στις υποχρεώσεις τους είναι:

-η μετάβαση σε οικίες συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και είναι αδύνατη η μετακίνηση τους καθώς και σε σωφρονιστικά ιδρύματα με αποτέλεσμα δυο (2) αστυνομικοί να υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν το γραφείο ώστε να εξυπηρετήσουν τον πολίτη.

-η παράδοση των νέων δελτίων ταυτότητας και η οποία αυτή διαδικασία είναι χρονοβόρα αφού θα πρέπει ο αστυνομικός αρχικά να βρει το νέο δελτίο ταυτότητας και να το ενεργοποιήσει αφού έχει απενεργοποιήσει πρώτα το παλιό.

-διαχωρισμός των δελτίων ταυτότητας όλων των γραφείων ταυτοτήτων του Νομού και ταξινόμησή τους

-αποστολή email ή τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους αιτούντες προκειμένου να καθοριστεί η ώρα προσέλευσης τους για την παραλαβή των νέων δελτίων ταυτότητας

-εξυπηρέτηση σε όλους τους πολίτες που καλούν στην Υπηρεσία για σχετικές πληροφορίες που αφορούν διαθέσιμα ραντεβού, δικαιολογητικά κ.α.

-καταχώρηση στο POL θανάτων μετά από επικοινωνία με τα ληξιαρχεία του Νομού προκειμένου να γίνει καταστροφή των δελτίων ταυτότητας των θανόντων

-εξυπηρέτηση εκτός καθορισμένων ραντεβού μαθητών που προσέρχονται δεκάδες μέσα στη βδομάδα για έκτακτα ραντεβού ταυτότητας προκειμένου να συμμετάσχουν σε γραπτές εξετάσεις για ξενόγλωσσα πτυχία ή σχολικές εκδρομές ή συμμετοχή σε αγώνες

– εξυπηρέτηση Ελλήνων του εξωτερικού οι οποίοι πιέζουν την περίοδο των διακοπών τους (1-2 βδομάδες) να προσέλθουν για την έκδοση της ταυτότητας τους. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα αφού πρέπει να προσκομίσουν διαβατήρια από την αλλοδαπή, να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση για την αλλαγή των ονομάτων τους (διαφορετικούς του Elot) και άλλες ενέργειες που καθυστερούν και ‘’πάνε προς τα πίσω’’ τα καθορισμένα ραντεβού.

-υπηρετούντες σε ένοπλες δυνάμεις, πυροσβεστική και λιμενικό έχουν καταληκτική ημερομηνία έκδοσης νέων αστυνομικών δελτίων ταυτότητας τον Αύγουστο του 2026. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό αυτών που δεν έχει προσέλθει ακόμα με αποτέλεσμα όταν θα προσέλθουν όλοι μαζεμένοι να πιεστεί ακόμα περισσότερο η όλη διαδικασία και να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση

-σε όλα τα παραπάνω να προσθέσουμε πως υπάρχουν πολύ συχνά καθυστερήσεις από τον τεχνικό μας εξοπλισμό (ειδικά φωτογραφικές μηχανές) , από τεχνικά προβλήματα στην επικοινωνία με το Μητρώο πολιτών και αναζήτησης του Προσωπικού Αριθμού, αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, λάθος έγγραφα που προσκομίζουν οι πολίτες και πολλά ακόμα που δε μπορούν να προβλεφθούν.

Με βάση όλα τα παραπάνω δεδομένα γίνεται κάτι παραπάνω από αντιληπτό ότι τα 15 λεπτά που έχουν οριστεί για κάθε ραντεβού από τις 02/06/2026 και έπειτα δεν επαρκούν επ’ ουδενί για την έκδοση δελτίου ταυτότητας. Τα υποστελεχωμένα Γραφεία Ταυτοτήτων, τα οποία επιβάλλεται άμεσα να ενισχυθούν, τόσο της Υ.Δ.Ε.Ε. Χανίων όσο και των επαρχιακών Αστυνομικών Τμημάτων ήδη μετά βίας φέρνουν εις πέραν την αποστολή τους, τι θα γίνει με την εφαρμογή των νέων οδηγιών, οι οποίες άμεσα πενταπλασιάζουν τον όγκο εργασίας;

Οι σχετικές οδηγίες οι οποίες προτρέπουν να ενισχυθούν τα εν λόγω Γραφεία με Δοκίμους Αστυφύλακες είναι τουλάχιστον «εκτός τόπου και χρόνου» καθώς οι Δόκιμοι συνάδελφοί μας δεν έρχονται για να «καλύψουν» κενά οργανικών θέσεων, τα οποία διαρκώς επισημαίνουμε, αλλά για να εκπαιδευτούν. Δεν διαθέτουν σχετικούς κωδικούς στις εφαρμογές του POLICE ON LINE και δεν ανεχόμαστε άλλοι συνάδελφοί μας να κατηγορηθούν πειθαρχικά και ποινικά κατά την έκδοση δελτίων ταυτοτήτων λόγω αναλγησίας της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας μας»