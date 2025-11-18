menu
Προβλήματα στο ίντερνετ – Διακοπές στην προσβασιμότητα σε ιστότοπους

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Παγκόσμιες διακοπές στην προσβασιμότητα καταγράφονται σε πολυάριθμους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένου του X και της σελίδας πρόσβασης του chatbot ChatGPT, λόγω ενός τεχνικού συμβάντος που προήλθε από τον αμερικανικό πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών Cloudflare.

«Καταγράψαμε μια ασυνήθιστη αύξηση της επισκεψιμότητας σε μία από τις υπηρεσίες του Cloudflare από τις 13:20 (ώρα Ελλάδας)», τόνισε η Cloudflare σε μήνυμα προς το Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι «αυτό προκάλεσε σφάλματα σε μέρος της κίνησης που διέρχεται από το δίκτυο Cloudflare».

Ωστόσο, οι αναφορές για προβλήματα άρχισαν σταδιακά να μειώνονται με την πάροδο της ώρας σε περίπου 600 από μια κορύφωση σχεδόν 5.000, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης προβλημάτων διαδικτύου Downdetector.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη την αιτία αυτής της ασυνήθιστης αύξησης της επισκεψιμότητας», πρόσθεσε η εταιρεία, διαβεβαιώνοντας ότι «κάνει ό,τι είναι δυνατόν» για να αποκαταστήσει τη λειτουργία.

Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα πρόσβασης σε X, ChatGPT, το βιντεοπαιχνίδι «League of Legends», Canva, X, Grindr, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Downdetector

Το Cloudflare είναι μια πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και βελτιστοποίησης για ιστότοπους και εφαρμογές. Η αμερικανική εταιρεία τονίζει ότι χειρίζεται σχεδόν το 20% της παγκόσμιας κίνησης στο διαδίκτυο.

 

