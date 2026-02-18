Προβλήματα σε όλη την Ελλάδα από τους σφοδρούς ανέμους

Προβλήματα σε όλη την Ελλάδα προκλήθηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους.

Οπως μετέδωσε το ertnews, από την Κέρκυρα μέχρι την Θεσσαλονίκη οι σφοδροί βορειοδυτικοί άνεμοι που τοπικά φτάνουν και τα 11 μποφόρ, εντείνουν τα προβλήματα από τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας.

Πτώσεις δέντρων και αντικείμενων, διακοπές ρεύματος, αλλά και προβλήματα στις συγκοινωνίες, προκάλεσε ο ισχυρός Βαρδάρης που πνέει στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρές ριπές ανέμου που φτάνουν τα 9 Μποφόρ.

Για ακόμη μία φορά έκλεισε η Ε.Ο. Νεράιδας – Σαγιάδας, στη Σκάλα Φιλιατών, στη Θεσπρωτία, λόγω υπερχείλισης του ποταμού Καλαμά. Ήδη χιλιάδες στρέμματα με καλλιέργειες έχουν πλημμυρίσει καθώς φούσκωσε το φράγμα του Ράγιου.

Στις περιοχές των Γουβιών, της Αγίας Αικατερίνης και στον οδικό άξονα από τον Άγιο Νικόλαο προς το Σκριπερό, οι πτώσεις δέντρων προκάλεσαν ζημιές στις υποδομές ηλεκτροδότησης, αφήνοντας σπίτια και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα. Στην Κασσιώπη, επίσης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση καθώς κυπαρίσσι έπεσε πάνω σε καλώδια του δικτύου μέσης τάσης.