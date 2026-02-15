Προβλήματα από τους ανέμους στον Αποκόρωνα (video)

Προβλήματα από τους ανέμους στον Αποκόρωνα, όπου πολλές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα, με την ηλεκτροδότηση να αποκαθίσταται σταδαικά.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με το meteo οι ριπές ανέμου στους Αγίους Πάντες έφτασαν τα 113 χιλιόμετρα την ώρα, ένταση που αποτυπώνεται και στο παρακάτω βίντεο.

Πτώσεις δέντρων καταγράφηκαν σε Βάμο, Φρε, στην εθνική οδό και σε άλλες περιοχές, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Ο Δήμος Αποκορώνου βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες για ιδιαίτερη προσοχή λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα πάντως με τον δήμαρχο Χαράλαμπο Κουκιανάκη, δεν τίθεται θέμα να μη λειτουργήσουν τα σχολεία τη Δευτέρα με βάση τα δεδομέαν που υπήρχαν το απόγευμα της Κυριακής.