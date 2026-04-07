Πρόβλημα υποστελέχωσης σε υπηρεσίες του Δήμου Χανίων

Αρνητικό ισοζύγιο στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού- αποχωρήσεις, μετατάξεις, συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων καταγράφει ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Χανίων που θα συζητηθεί σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή Χανίων.

Με βάση την εισήγηση τονίζεται η μεγάλη μείωση του μόνιμου προσωπικού όλα τα αυτά τα χρόνια που θα συνεχιστεί και την επόμενη τετραετία, την ίδια στιγμή που ο Δήμος θα επωμιστεί περισσότερα και νέα καθήκοντα. Για αυτό και ζητείται η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε μια σειρά από υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα τονίζεται πως:

• ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ: Την τελευταία δεκαετία παρόλο που έχει συνταξιοδοτηθεί μεγάλος αριθμός υπαλλήλων, δεν έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχος αριθμός προσλήψεων για να καλυφθεί το κενό τους.

• ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Οι αποχωρήσεις προσωπικού λόγω παραίτησης, μετάταξης, συνταξιοδότησης ή θανάτου μόνο για την πενταετία 2021-2025 ανέρχονται στις εκατόν είκοσι εννέα (129).

• ΑΝΑΓΚΕΣ: Μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» (Νόμος 3852/2010) μεταφέρθηκαν στον Δήμο Χανίων αρμοδιότητες από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, όπως πολεοδομικές προνοιακές, κλπ. Ως εκ τούτου, έχει αυξηθεί σημαντικά ο φόρτος εργασίας και ο όγκος των αντικειμένων αναφορικά με τη μεταφορά αυτών των νέων αρμοδιοτήτων. Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Χανίων καλύπτει ολόκληρο τον νομό, ενώ η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εξυπηρετεί και άλλους δήμους.

• ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: Είναι απαραίτητη η ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας καθώς ο Δήμος Χανίων, που προέκυψε από τη συνένωση επτά πρώην Δήμων, έχει συνολική του έκταση 351.306 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται σε περίπου 108.000 κατοίκους. Επομένως ο Δήμος έχει πλέον μεγάλο αριθμό πληθυσμού που καλείται να εξυπηρετήσει και μεγάλη έκταση, με διασπαρμένους οικισμούς, εδαφικές ιδιομορφίες και μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Ο Δήμος Χανίων αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό, με ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση.

• ΠΡΑΣΙΝΟ: Υπάρχει ανάγκη στελέχωσης του Τμήματος Πρασίνου (με ειδικότητες όπως ΠΕ Γεωπόνων, ΤΕ Γεωπονίας, ΔΕ Κηπουρών, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, ΔΕ Υδραυλικών, κλπ) προκειμένου να καλυφθούν εργασίες πρασίνου (φυτεύσεις, κλαδέματα, απομάκρυνση κλαδιών, λίπανση, κλπ) στις 7 Δημοτικές Ενότητες στις οποίες υπάρχουν περί των 12.500 δέντρων σε δενδροστοιχίες (εκτός των πάρκων), 275 πάρκα συνολικής έκτασης 1.300 στρεμμάτων περίπου, 98 χώροι σχολείων συνολικής έκτασης 330 στρεμμάτων περίπου, κλπ.

• ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Υπάρχει ανάγκη στελέχωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με εξειδικευμένο προσωπικό όπως: Υδραυλικοί, Ξυλουργοί, Ελαιοχρωματιστές, Δομικών Έργων, Σιδηρουργοί, κλπ για τη συντήρηση οδών και πεζοδρομίων, σχολείων, δημοτικών κτιρίων κλπ.

ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ

Στη συνεδρίαση θα συζητηθεί και η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΧ για το 2026. Με βάση την εισήγηση από την υπηρεσία προτείνεται «η διατήρηση της υφιστάμενης τιμολογιακής πολιτικής του έτους 2025». Αυτό γίνεται καθώς λήφθηκαν υπόψιν οι «δυσμενείς οικονομικές συνθήκες για τους καταναλωτές».

ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ

Η Δημοτική Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει την δημιουργίας διάβασης πεζών στη Λεωφόρο Καζαντζάκη στο Βαμβακόπουλο. Η διάβαση θα γίνει δυτικά της συμβολής της Καζαντζάκη με την οδό Μπιρμπίλη, με τη χρήση φωτιστικού.

Για τη διάβαση υπάρχει σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης και της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων.