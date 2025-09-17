Προβλήµατα στην καστανοπαραγωγή στον νομό Χανίων

■ Παρουσίαση προγράµµατος για τα κάστανα χθες στο ΜΑΙΧ

Προβλήµατα αντιµετωπίζει η καστανοπαραγωγή στον νοµό Χανίων λόγω ασθενειών αλλά και της λειψυδρίας µε τους παραγωγούς να βρίσκονται σε απόγνωση.

1 από 5

Την ίδια ώρα, ελπίδες για στήριξη της καστανοπαραγωγής γεννά ένα πρόγραµµα µε στόχο τον γενετικό και µορφολογικό χαρακτηρισµό των ποικιλιών καστάνου και την παραγωγή διαφόρων τροφίµων µε βάση το καστάνο.

Τα παραπάνω επισηµάνθηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τη διάδοση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος («KΑΣΤΑΝΟ ΚΡΗΤΗΣ» του Μέτρου 16 – Συνεργασία), χθες στην αίθουσα συνεδριάσεων του Μεσογειακού Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ).

Οπως δήλωσε ο συντονιστής Σπουδών και Ερευνας στο Τµήµα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας του ΜΑΙΧ, Παναγιώτης Καλαιτζής, «το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχει στόχο τον γενετικό, µορφολογικό χαρακτηρισµό των ποικιλιών καστάνου του νοµού Χανίων και την αξιοποίησή τους στην παραγωγή επεξεργασµένων τροφίµων µε βάση το κάστανο. Συµµετέχουν εκτός από τον ΜΑΙΧ που συντονίζει το έργο, οι Μυλοι Κρήτης για την επεξεργασία ως πρώτη ύλη του καστάνου και την παραγωγή διαφόρων τροφίµων µε βάση το καστάνο. Συµµετέχει επίσης ο συνεταιρισµός ελαιοπαραγωγών Ελους και ο συνεταιρισµός Παλαιών Ρουµάτων. Αξιοποιήσαµε το απόθεµα του καστανεώνα του νοµού Χανίων, κάναµε γενετικό χαρακτηρισµό».

Ο ίδιος σηµείωσε ότι «µπορούµε να επιλέξουµε µητρικά φυτά από τα εκατό δέντρα τα οποία χαρακτηρίσαµε στον νοµό, να πάρουµε εµβόλια και να εµβολιάσουµε σπορόφυτα τα οποία θα µπορούµε να τα διανέµουµε στους καστανοπαραγωγούς. Κάναµε ένα µικρό φυτώριο κοντά στα Παλαιά Ρούµατα µε σπορόφυτα, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία εµβολιασµού, απλώς µε τα µεγάλα φυτοπαθολογικά προβλήµατα είναι λίγο δύσκολο να γίνουν εµβολιασµοί στο πεδίο. Αυτή τη στιγµή µεγαλώνουµε σπορόφυτα για να εµβολιαστούν από τα µητρικά φυτά τα οποία θα επιλέξουµε µε βάση τη γενετική ανάλυση που κάναµε µέχρι τώρα».

Επίσης ανέφερε ότι «οι παραγωγοί αναγνωρίζουν τα φυτά µε βάση διάφορα µορφολογικά χαρακτηριστικά. Εµείς πήγαµε ένα βήµα παραπέρα. Ο γενετικός χαρακτηρισµός είναι πολύ βασικός και µπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε φυτωριούχους να αξιοποιήσουν µητρικά φυτά τα οποία έχουν χαρακτηριστεί σε γενετικό επίπεδο και δεν υπάρχει καµία αµφιβολία για την προέλευσή τους».

Ως προς τα προβλήµατα του καστάνου σηµείωσε:

«Εδώ στα Χανιά έχουµε σοβαρά προβλήµατα. Εχουν γίνει και διάφορες συναντήσεις µε φυτοπαθολόγους. Υπάρχει το πρόβληµα το φυτοπαθολογικό αλλά πιστεύω ότι ποιοτικά είναι ένα πολύ καλό κάστανο και έχει µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης ως καλλιέργεια».

Η υπεύθυνη στο Τµήµα Ερευνας και Ανάπτυξης των Μύλων Κρήτης, Αννα Πατσιούρα, σηµείωσε ότι οι Μύλοι είναι εµπλεκόµενος φορέας στο πρόγραµµα ως εταιρεία µεταποίησης.

«Στην ουσία θέλουµε να αναδείξουµε την προστιθέµενη αξία που έχει το ορεινό κάστανο Χανίων προκειµένου να δοθεί κίνητρο στους παραγωγούς να το καλλιεργήσουν πιο εντατικά και να υπάρχει και οικονοµική ανάπτυξη».

Η ίδια υπογράµµισε ότι «στόχος είναι να παρασκευαστούν προιόντα µε βάση το κάστανο όπως πάστα καστάνου και άλευρο καστάνου από τα µικρά κοµµατάκια».

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ο διευθύνων σύµβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Εννιά Χωριά Κισσάµου, Χαράλαµπος Ανουσάκης, ανέφερε ότι η πορεία του καστάνου είναι πολύ άσχηµη λόγω της ανοµβρίας και των ασθενειών.

«Οι άνθρωποι µη έχοντας εισόδηµα από εκεί, βρίσκονται σε αµηχανία. Η παραγωγή µειώνεται κάθε χρόνο γιατί καταστρέφονται τα δέντρα. Και οι άνθρωποι που ασχολούνταν στρέφονται προς άλλους τρόπους για να ζήσουν. Χρειάζεται µία διάχυση τεχνογνωσίας από επίσηµους φορείς και να βρεθούν κάποιοι νέοι και να στηριχθούν για να επενδύσουν στο κάστανο. Αν µπορεί να υπάρχει και αξιόπιστο πιστοποιητικό υλικό είναι πολύ σηµαντικό».

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Παλαιών Ρουµάτων, Γεώργιος Μοτάκης, ανέφερε ότι η κατάσταση µε τα κάστανα «δυστυχώς κάθε χρόνο είναι και χειρότερη. Εχουµε το θέµα των καστανεώνων οι οποίοι χάνονται λόγω φυτοπαθολογικών αιτίων. Φέτος έχουµε πάλι µια παρατεταµένη ξηρασία και λειψυδρία η οποία έχει αρνητικά αποτελέσµατα. Το κάστανο χρειάζεται πολύ νερό και αυτή την εποχή είναι καλό να υπάρχουν βροχές, να αλλάξει και το µικροκλίµα για να µπορούν να διατηρηθούν πάνω στο δέντρο».

Στόχος η αξιοποίηση των ποικιλιών

Το έργο «KΑΣΤΑΝΟ ΚΡΗΤΗΣ (Μ16ΣΥΝ2-00204)-Αξιοποίηση του Γενετικού Αποθέµατος του Κάστανου της Ορεινής Κρήτης για τη ∆ιάθεση Προϊόντων Αυξηµένης Προστιθέµενης Αξίας» έχει ως στόχο τη διατήρηση και αξιοποίηση των ποικιλιών της καστανιάς που ευδοκιµούν στις ορεινές περιοχές της Κρήτης, µέσα από καινοτόµες δράσεις που συνδυάζουν τη γενετική έρευνα, τη βιώσιµη καλλιέργεια και την ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής διατροφικής και εµπορικής αξίας.

Το έργο στοχεύει στη:

•∆ιατήρηση της γενετικής ποικιλοµορφίας της κρητικής καστανιάς.

•Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε βάση το κάστανο, όπως πουρές, αλεύρι αλλά και κάστανο «γλασέ», τα οποία θα χρησιµοποιηθούν ως πρώτη ύλη στην αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική (πχ. αρτοσκευάσµατα, ενεργειακές µπάρες και προϊόντα ζύµωσης).

•Ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και στήριξη των καστανοπαραγωγών.

•∆ηµιουργία δικτύου συνεργασίας µεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων.

•Ανάδειξη του κάστανου Κρήτης ως προϊόν ΠΟΠ (Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης).

•Βιώσιµη διαχείριση των καστανοτεµαχίων µε σύγχρονες βιοτεχνολογικές µεθόδους.

Καινοτοµία του Έργου.

•Θα γίνει η χαρτογράφηση του γενετικού αποθέµατος καστανιάς.

•Ανάπτυξη νέων, θρεπτικών προϊόντων µε βάση το κάστανο.

•∆ηµιουργία «Brand Κρητικού Κάστανου» για την προώθηση σε διεθνείς αγορές.