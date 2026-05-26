Προβλήµατα µε το… καληµέρα στο Κτηματολόγιο

Γιώργος Κώνστας
Εκτάσεις που εµφανίζονται ως δασικές, δρόµοι που δεν είναι καταγεγραµµένοι πουθενά, οικόπεδα όπου υπάρχουν επικαλύψεις από γειτονικούς ιδιοκτήτες! Την πρώτη κιόλας ηµέρα ανάρτησης του Κτηµατολογίου στα Χανιά εµφανίσθηκαν προβλήµατα που αναµένονταν, όπως τα δασικά (καθώς εκκρεµούν ακόµα οι δασικοί χάρτες) αλλά και κάποια απρόσµενα που αφορούν το µη καταγεγραµµένο οδικό δίκτυο.

Πολίτες που επικοινώνησαν µε τα “Χ.ν.” και το πρωί µπήκαν στη σχετική πλατφόρµα για να δουν αν οι δηλώσεις τους είχαν καταχωρηθεί στην ανάρτηση διαπίστωσαν πολλά  ανοικτά ζητήµατα.

 • «Το οικόπεδο µου όχι µόνο   βγήκε δασικό, αλλά  έβαλαν ιδιοκτήτη το δηµόσιο ενώ έχω τίτλους από το 1930. Επίσης στην ανάρτηση µου δεν υπήρχαν και 40 στρέµµατα χαλέπα που κατέχω νόµιµα µε τίτλους» µας ανέφερε ο κ. Σταύρος Λεντάρης εκπαιδευτικός, µε περιουσία στους Αρµένους Αποκορώνου.

•Άλλος πολίτης από την περιοχή του Αλικιανού µας σηµείωσε: «∆ίπλα στην περιουσία µου υπάρχει δρόµος, άσφαλτος εδώ και χρόνια. Στην ανάρτηση δεν εµφανίζεται ο δρόµος αλλά ότι είναι δικό µου χωράφι και των γειτόνων καθώς  µέσα στα σύνορα µας είναι ο άσφαλτος!». Ο πολίτης αναρωτιέται τι συµβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και αν αυτός θα πρέπει να κάνει αίτηση διόρθωσης ή η εταιρεία που συνέταξε το κτηµατολόγιο.

Σε άλλες περιπτώσεις πολίτες είδαν ότι ένα τµήµα των χωραφιών τους εµφανίζεται   δηλωµένο από τον ιδιοκτήτη όµορης έκτασης.

Όπως µας εξήγησε το µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιµελητηρίου ∆υτικής Κρήτης κ. Κατερίνα Κλωνιζάκη, το ΤΕΕ ήδη έχει εντοπίσει προβλήµατα που προέκυψαν µετά την ανάρτηση.

Σηµειώνει πως οι πολίτες θα πρέπει να µπουν  στην ιστοσελίδα της ανάρτησης του κτηµατολογίου, να προσθέσουν   τα στοιχεία του taxis, να προχωρήσουν στην αναζήτηση  της περιουσίας τους στο  Νοµό Χανίων. Η ιστοσελίδα είναι εξαρτά επεξηγηµατική και τους βοηθάει ώστε να κατεβάσουν ένα αρχείο pdf το οποίο µπορούν να τυπώσουν.

Εκεί πάνω θα βρουν µεταξύ άλλων: Το χάρτη  πάνω στον οποίο επισηµαίνεται το ακίνητο τους,  οι ακριβείς του συντεταγµένες, και οι ιδιοκτήτες των περιουσιών που γειτνιάζουν. Επίσης θα υπάρχει το συµβόλαιο, τυχών συνδικαιούχος και πληροφορίες για το εµβαδόν της κτηµατογράφησης κα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ

«Ο πολίτης θα πρέπει να µπει σε όλη τη διαδικασία να  συγκρίνει όχι µόνο το εµβαδόν αλλά και τη θέση του ακινήτου,ώστε να µην υπάρχει επικάλυψη από όµορους. Αν διαπιστωθούν  λάθη που αφορούν αλλαγή ταυτότητας, αυτό είναι πρόδηλο λάθος,  αν είναι άλλα θέµατα  π.χ. για ιδιοκτησιακά  τότε ο πολίτης  θα πρέπει να κάνει αίτηση διόρθωσης» ανέφερε η κ. Κλωνιζάκη.

Με βάση τις προθεσµίες που έχουν οριστεί  οι αιτήσεις διόρθωσης και τα πρόδηλα θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί  µέχρι την  27η Ιουλίου, ενώ άλλοι 4 µήνες προβλέπεται να δοθούν στην εταιρεία που εκπόνησε το κτηµατολόγιο ώστε να κάνει τις σχετικές διορθώσεις. Εδώ και καιρό        το Τεχνικό Επιµελητήριο ∆υτικής Κρήτης, αλλά    και άλλοι φορείς έχουν επισηµάνει ότι οι χρόνοι δεν είναι αρκετοί προκειµένου να γίνουν τόσες πολλές διορθώσεις και θα πρέπει η όλη διαδικασία να παραταθεί προκειµένου να ξεπεραστούν τα προβλήµατα. Προβλήµατα που πάντως θα συνεχίσουν να υφίστανται καθώς οι δασικοί χάρτες δεν έχουν κλείσει και η τροπολογία που είχε ζητηθεί από τους τοπικούς βουλευτές στη σύσκεψη της 24 Μαρτίου ακόµα δεν έχει κατατεθεί προκειµένου να λυθούν ζητήµατα που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

