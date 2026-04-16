Προβλήµατα, διεκδικήσεις για τους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας

» Στο επίκεντρο πάντα ο Λογαριασµός Επικούρησης

Η επαναφορά των συντάξεών τους στην προ των µνηµονίων περίοδο αλλά και µια σειρά από θέµατα της καθηµερινότητάς τους, απασχόλησαν τη χθεσινή απολογιστική συνέλευση του Νοµαρχιακού Συλλόγου Χανίων των Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας.

Η συνέλευση του Συλλόγου που έχει 120 µέλη πραγµατοποιήθηκε χθες το πρωί στα πλαίσια της Γενική Πανελλαδική συνέλευση στις 22 Απριλίου στην Αθήνα, ενώ εκδόθηκε και σχετικό ψήφισµα µε τα αιτήµατα του κλάδου.

«Από το 2009-2010 µε τη µεγάλη δηµοσιονοµική αλλαγή και τα µνηµόνια τα προβλήµατα έχουν γίνει πάρα πολλά σε βάρος µας. Είχαµε περικοπές συντάξεων, κόψιµο της 13ης και 14ης σύνταξης, ενώ πολλοί συνάδελφοι δανειολήπτες είδαν τα δάνεια που είχαν πάρει κατά καιρούς να µην µπορούν να τα εξυπηρετήσουν λόγω των περικοπών και αυτά να µεταφέρνονται σε funds, έγιναν “κόκκινα” προκαλώντας έντονα κοινωνικά προβλήµατα» τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γιώργος Τσαουσάκος.

Ένα θέµα που απασχολεί έντονα τους συνταξιούχους της Εθνικής είναι αυτό της επικούρησης και του ΛΕΠΕΤΕ (Λογαριασµός Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας). «Το ΛΕΠΕΤΕ µας τον είχαν “καρατοµήσει” κατά 50% µε τα µνηµόνια και είχαν ψηφίσει επί Υπουργίας Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του Βρούτση άλλη µια τροπολογία για να την κόψουν άλλο ένα 33% από 1/1/2028 ! Εµείς διεκδικούµε να ακυρωθεί η περαιτέρω µείωση και να επιστρέψουµε στα προηγούµενα επίπεδα» εξήγησε ο κ. Τσαουσάκος, επισηµαίνοντας πως αυτή τη στιγµή η βιωσιµότητα δεν είναι εξασφαλισµένη ούτε για τους συνταξιούχους της Εθνικής.

«Παράλληλα δεν κλείνουµε τα µάτια µας στα άλλα προβλήµατα της κοινωνίας. Για τους όρους εργασίας πχ. που έχουν διαλυθεί για τα παιδιά και τα εγγόνια µας, που εργάζονται χωρίς συλλογικές συµβάσεις εργασίας, δίχως µισθούς αξιοπρέπειας. Για τα θέµατα της υγείας, µε το Νοσοκοµείο µας να έχει πάρα πολλά προβλήµατα και για τους ιδιώτες γιατρούς πρέπει να βάλουµε βαθιά το χέρι στην τσέπη και την ίδια ώρα είναι ανοικτά τα πολεµικά µέτωπα κάνοντας ακόµα πιο δύσκολη τη ζωή µας. Απέναντι σε όλα αυτά εµείς συνεισφέρουµε αγωνιστικά» δήλωσε ο πρόεδρος του παραρτήµατος Χανίων του Συλλόγου Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας.

Στο ψήφισµα του Συλλόγου επικροτείται η σύσταση της νέας ιστοσελίδας του Πανελλήνιου Συλλόγου, εκφράζεται η έντονη διαφωνία για την πολιτική που ακολουθείται στο περιοδικό του συλλόγου αναφορικά µε τις παρατάξεις, ζητείται η ενεργοποίηση της αδρανούς Επιτροπής Περιφερειακής Οργάνωσης µε άµεση συνεδρίαση των εκλεγµένων µελών της , γίνεται λόγος για τις µειώσεις των συντάξεων, την υπόθεση του ΛΕΠΕΤΕ και των δανείων των συνταξιούχων υπαλλήλων και άλλα συνδικαλιστικά θέµατα.