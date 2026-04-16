menu
16.7 C
Chania
Πέμπτη, 16 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Προβλήµατα, διεκδικήσεις για τους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

» Στο επίκεντρο πάντα ο Λογαριασµός Επικούρησης

Η επαναφορά των συντάξεών τους στην προ των µνηµονίων περίοδο αλλά και µια σειρά από θέµατα της καθηµερινότητάς τους, απασχόλησαν τη χθεσινή απολογιστική συνέλευση του Νοµαρχιακού Συλλόγου Χανίων των Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας.

Η συνέλευση του Συλλόγου που έχει 120 µέλη πραγµατοποιήθηκε χθες το πρωί  στα πλαίσια της Γενική Πανελλαδική συνέλευση στις 22 Απριλίου στην Αθήνα, ενώ εκδόθηκε και σχετικό ψήφισµα µε τα αιτήµατα του κλάδου.

«Από το 2009-2010 µε τη µεγάλη δηµοσιονοµική αλλαγή και τα µνηµόνια τα προβλήµατα έχουν γίνει πάρα πολλά σε βάρος µας. Είχαµε περικοπές συντάξεων, κόψιµο της 13ης και 14ης σύνταξης, ενώ πολλοί συνάδελφοι δανειολήπτες είδαν τα δάνεια που είχαν πάρει κατά καιρούς να µην µπορούν να τα εξυπηρετήσουν λόγω των περικοπών   και αυτά να µεταφέρνονται σε funds, έγιναν “κόκκινα” προκαλώντας έντονα κοινωνικά προβλήµατα» τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γιώργος Τσαουσάκος.

Ένα θέµα που απασχολεί έντονα τους συνταξιούχους της Εθνικής είναι αυτό της επικούρησης και του ΛΕΠΕΤΕ  (Λογαριασµός Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας). «Το ΛΕΠΕΤΕ  µας τον είχαν  “καρατοµήσει” κατά 50% µε τα µνηµόνια και είχαν ψηφίσει επί Υπουργίας Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του  Βρούτση άλλη µια τροπολογία για να την κόψουν άλλο ένα 33% από 1/1/2028 ! Εµείς  διεκδικούµε να ακυρωθεί η περαιτέρω µείωση και να επιστρέψουµε στα προηγούµενα επίπεδα» εξήγησε ο κ. Τσαουσάκος, επισηµαίνοντας πως αυτή τη στιγµή   η βιωσιµότητα δεν είναι εξασφαλισµένη ούτε για τους συνταξιούχους της Εθνικής.

«Παράλληλα    δεν κλείνουµε τα µάτια µας στα άλλα προβλήµατα της κοινωνίας. Για τους όρους εργασίας πχ. που έχουν διαλυθεί για τα παιδιά και τα εγγόνια µας, που εργάζονται χωρίς συλλογικές συµβάσεις εργασίας, δίχως µισθούς αξιοπρέπειας. Για τα θέµατα της υγείας, µε  το Νοσοκοµείο µας να έχει πάρα πολλά προβλήµατα και για τους ιδιώτες γιατρούς πρέπει να βάλουµε βαθιά το χέρι στην τσέπη και την ίδια ώρα είναι ανοικτά τα πολεµικά µέτωπα κάνοντας ακόµα πιο δύσκολη τη ζωή µας. Απέναντι σε όλα αυτά εµείς συνεισφέρουµε αγωνιστικά» δήλωσε ο πρόεδρος του  παραρτήµατος Χανίων του Συλλόγου Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας.

Στο ψήφισµα του Συλλόγου   επικροτείται η σύσταση της νέας ιστοσελίδας του Πανελλήνιου Συλλόγου, εκφράζεται η έντονη διαφωνία για την πολιτική που ακολουθείται στο περιοδικό του συλλόγου αναφορικά µε τις παρατάξεις, ζητείται η  ενεργοποίηση της  αδρανούς Επιτροπής Περιφερειακής Οργάνωσης µε άµεση συνεδρίαση των εκλεγµένων µελών της ,  γίνεται λόγος για τις µειώσεις των συντάξεων, την υπόθεση του ΛΕΠΕΤΕ και των δανείων των συνταξιούχων υπαλλήλων και άλλα συνδικαλιστικά θέµατα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum