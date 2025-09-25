Προβλέψεις και η αποχώρηση Α. Λοβέρδου

Αλυσιτελείς, ανώφελες και ασύµφορες προσπάθειες σταθεροποίησης της πολιτικής κατάστασης διατυπώνονται από ηγετικά στελέχη της κυβερνητικής παράταξης, προφανώς γιατί κάποιοι είναι και «δελφίνοι» και όχι φίλοι του κ. πρωθυπουργού. Ψάχνουν παρασκηνίως να βρουν εναλλακτικές λύσεις µε τη συµµετοχή και εξωθεσµικών παραγόντων, να ανακάµψει το κόµµα µε τον κ. Μητσοτάκη στην προεδρία αποµακρύνοντας τους κινδύνους πολιτικής αστάθειας και συνεχούς κρίσης.

Ο κ. Μητσοτάτης δεν διανοείται να παραιτηθεί «άνευ λόγου». Βλέποντας πως το ΠΑΣΟΚ είναι δέκα, τουλάχιστον, δηµοσκοπικές µονάδες από τα ποσοστά της Ν.∆., πιστεύει ότι θα κερδίσει τις επόµενες εκλογές, χωρίς βέβαια αυτοδυναµία. Θα πάρει από τον Π.τ. ∆ηµοκρατίας εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης και ίσως ακολουθήσει, ό,τι έκανε ο πατέρας του µε τον Τζανετάκη και γιατί όχι, να εφαρµόσει την τακτική κατά το προηγούµενο Σαµαρά – Βενιζέλου .

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αντιδρά σε παρόµοια συνεργασία, εκτός µερικών της Χαριλάου Τρικούπη, που δεν το απορρίπτουν, κάνοντας λόγο πως δεν πρέπει να µπλέξει η χώρα σε ατελέσφορες περιπέτειες υπό το φάσµα της παγκόσµιας συγκυρίας των πολεµικών συγκρούσεων. ∆εν αποκλείεται ο κ. Ανδρουλάκης να βρεθεί αντιµέτωπος µε το στελεχικό δυναµικό του και τους ψηφοφόρους του, αν και έχει αµέριστη επιρροή σε µερικά µέλη του κόµµατος του.

Το δίληµµα που απασχολεί τους οπαδούς της Ν.∆. είναι αν η προσχώρηση του κ. Ανδρέα Λοβέρδου στο κόµµα θα προσθέσει ή θα αφαιρέσει παραδοσιακούς νεοδηµοκρατικούς ψήφους. Τον τελευταίο καιρό περιδιάβαινε τα ΜΜΕ υπερασπιζόµενος την κυβερνητική πολιτική, στηρίζοντας τις µεθοδεύσεις της. Κατηγορείται ότι το 2024 ίδρυσε κόµµα πριν τις Ευρωεκλογές και στέρησε απ’ το ΠΑΣΟΚ την κατάληψη της δεύτερης θέσης. Στις εκλογές του 2023 δεν εξελέγη βουλευτής.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζουν ότι περιέρχεται στα κανάλια και εκθειάζει τις «άθλιες» αντισυνταγµατικές κινήσεις της κυβέρνησης.

Πάντως τα µεγάλα λόγια δεν έπαψαν να δονούν την ατµόσφαιρα βγαλµένα από πρόσωπα που εργαλειοποιούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και την εκκωφαντική δηµιουργία των fake news.