«Πρόβες» τρίτου πολέµου;

Χρήστος Πλέσσας
Το ρωσοουκρανικό και το µεσανατολικό δεν είναι τίποτ’ άλλο από «δοκιµές πολέµου» µιας µορφής ένοπλης σύγκρουσης αντιµαχοµένων. Σε κάθε µορφή πολέµου καταστρέφονται υποδοµές και σκοτώνονται εκτός απ’ τους στρατευµένους και ο άµαχος πληθυσµός, άντρες, γέροι, γυναίκες και παιδιά.
Εκτοξεύονται πύραυλοι επιτυγχάνοντας τους στόχους τους. Ταξιδεύουν drones στον αέρα για κατασκοπία, αλλά και στη θάλασσα γεµάτα εκρηκτικά, όπως αυτό της Λευκάδας, µήπως και «κολλήσουν» δίπλα σε κάποιο καράβι, καταστρέφοντάς το µε τηλεχειρισµό.
Ό,τι µαθαίνουµε είναι αληθινό; Σκοτεινές, παρανοϊκές και αντιφατικές οι δηλώσεις του αµερικανικού πλανητάρχη, που κινεί τα νήµατα του εύκολου κέρδους συγκεκριµένων καιροσκόπων, ανεβάζοντας τις τιµές στα βενζινάδικα και στα ράφια.
Πόσο χρόνο θα κρατήσει το πάρε – δώσε στις συνοµιλίες ειρήνευσης; Η κατάσταση του πυρός στον Ιρανο-ισραηλινό πόλεµο είναι «προφάσεις εν αµαρτίαις. Μετατοπίζονται τα αµαρτήµατα του τραµπισµού που στοχεύουν µαζί µε τους εκλεκτούς του στην επίτευξη ισορροπιών(!). Οι Αµερικανοί που ρύθµιζαν παγκοσµίου κύρους θέµατα µε την ισχύ τους, καταλαβαίνουν τώρα ότι έχουν µειωµένη γεωπολιτική ηγεµονία και δύναµη. Έχουν χάσει τη φερεγγυότητά τους, λόγω του τραγικού ύψους του χρέους τους στον κόσµο, ενώ κάνουν τα αδύνατα δυνατά να ακριβαίνουν τη ζωή.
Οι «ειρηνοποιοί» στο Ιράν, οµάδες που αγωνίζονται για την αποκατάσταση της ειρήνης, σηµατοδοτούν το τέλος της αµερικανικής πρωτοκαθεδρίας. Κάνουν κάλεσµα αφύπνισης προς τι χώρες που διάλεξαν για προστάτη τους τους Αµερικανούς.
Ο πόλεµος που ξεκίνησε ο Τραµπ χαρακτηρίζεται πολυδάπανος και αποτυχηµένος. Η Ουκρανία έδειξε ότι ένα ασθενέστερο κράτος µπορεί να αµβλύνει έναν ισχυρότατο αντίπαλο, τη Ρωσία. Το ίδιο συµβαίνει και µε το Ιράν που µειώνει την αµερικανική ισχύ και σηµατοδοτεί το τέλος µιας ισχυρής Αµερικής, όπως µας την έχουν επιβάλει. Ωστόσο πολλοί Αµερικανοί έχουν κουραστεί απ’ τους ατέλειωτους πολέµους, ενώ ό,τι συνδέεται µε πολεµικές επιχειρήσεις, διατηρεί άθικτη την πρωτοκαθεδρία τους.
Στην Ελλάδα δεν είµαστε άµοιροι τέτοιων πολιτικοοικονοµικών εξελίξεων. Αφήνουν ανεξέλεγκτη την ακρίβεια, γιατί όσο πάει τον ανήφορο, αυξάνει και ο Φ.Π.Α. και τα δηµόσια ταµεία εισπράττουν περισσότερα δισ. ευρώ.
Είναι η «φαυλοποίηση της σοβαρότητας» εις βάρος των καταληστευµένων Ελλήνων.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

