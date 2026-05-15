Πρότυπο ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου: ∆ράσεις για ένα… µπλε σχολείο

Έκαναν µετρήσεις για την καθαρότητα του νερού στο ενετικό λιµάνι, έγραψαν παραµύθι για το υδάτινο στοιχείο που τυπώθηκε και µοιράστηκε σε 50 δηµοτικά σχολεία των Χανίων, έφτιαξαν ηµερολόγιο µε θεµατολογία τον Ωκεανό που δόθηκε σε όλα τα λύκεια και τα ΕΠΑΛ του Νοµού, κατασκεύασαν κοσµήµατα µε έµπνευση τη θάλασσα…

Μια σειρά από δράσεις όπως οι παραπάνω χάρισαν στην Περιβαλλοντική Οµάδα του Πρότυπου ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου το πιστοποιητικό της αναγνώρισης ως “Μπλε Ευρωπαϊκό Σχολείο” στο πλαίσιο του προγράµµατος EU4Ocean Coalition, δείγµα της διαχρονικής σπουδαίας δουλειάς που γίνεται σε θέµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

«Οι δράσεις µας εντάσσονται στον υδάτινο εγγραµατισµό, δήλαδη µια προσπάθεια να ενηµερώσουµε τα παδιά και την κοινωνία για την αξία του νερού και να δούµε ως ενεργοί πολίτες τι µπορούµε να κάνουµε ώστε να συµβάλλουµε στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν να κάνουν µε τη µόλυνση» εξηγεί η κ. Νεκταρία Αρχοντάκη χηµικός και συντονίστρια της Περιβαλλοντικής Οµάδας του Π. ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου, προσθέτοντας πως στόχος των δράσεων « είναι η κατανόηση της σηµασίας του θαλάσσιου οικοσυστήµατος, η θαλάσσια κληρονοµιά και η προώθηση της µπλε οικονοµίας για τη βιώσιµη ανάπτυξη».

• ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ: Οι µαθητές προχώρησαν στη λήψη δειγµάτων από το Ενετικό λιµάνι και τον Αγ. Ονούφριο. «Το Περιφερειακό Τµήµα της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών µας πρόσφερε ένα “κιτ” για τις µετρήσεις αυτές και οι µαθητές µας, κατά τη διάρκεια της εκδροµής τους, αφιέρωσαν χρόνο και κόπο, αντί να πίνουν τον καφέ τους στο λιµάνι και έκαναν τις µετρήσεις» µας δηλώνει ο εκπαιδευτικός κ. Γιάννης Ποιµενίδης. Οι µετρήσεις στο Ενετικό λιµάνι έδειξαν περισσότερα νιτρώδη κάτι που σηµαίνει περισσότερα λύµατα, ενώ επαναλήφθηκαν και στην περιοχή του κόλπου του Αγ. Ονούφριου όπου οι µετρήσεις έδειξαν ότι όλα ήταν φυσιολογικά.

• ΠΑΡΑΜΥΘΙ: «Από µικρός γράφω παραµύθια και µόλις άκουσα για τη δράση ανέλαβα την πρωτοβουλία να γράψω ένα παραµύθι που να περιστρέφεται γύρω από το νερό, ενώ άλλα παιδιά της οµάδας έφτιαξαν τα σκίτσα» δηλώνει ο µαθητής Θανάσης Γρηγοριάδης. Το παραµύθι µε τίτλο “Υδάτινη Αγάπη” αποτελεί µια παράφραση της ιστορίας του Ρωµαίου και της Ιουλιέτας, από την ένωση την οποία δηµιουργείται το νερό!

• ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ: Η επόµενη δράση είχε να κάνει µε την κατασκευή ενός ηµερολογίου στο οποίο δίνονται πλήθος στοιχεία για την οικολογική αξία των Ωκεανών. Το ηµερολόγιο είναι διανθισµένο µε εµπνευσµένα σκίτσα από µαθητές του τοµέα εφαρµογών. Η Παρασκευή Μουτιάµπα σηµειώνει πως η επιθυµία των παιδιών ήταν «να δείξουµε τις επιπτώσεις της µόλυνσης του νερού και του υδάτινου στοιχείου και ότι αυτό στρέφεται σε βάρος του περιβάλλοντος και τη δικής µας υγείας», ενώ η Κατερίνα Λαρεντζάκη προσθέτει ότι «συµµετείχα στη δράση γιατί άκουσα την ιδέα της κ. Αρχοντάκη, µου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα ως δράση. Το αποτέλεσµα άρεσε σε όλα τα παιδιά του σχολείου αλλά και στους γονείς».

• ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ: Μια ακόµη δράση αφορούσε την κατασκευή κοσµηµάτων. Σε αυτή συµµετείχε η Αφροδίτη Λόκο τονίζοντας πως οι µαθητές έφτιαξαν τα κοσµήµατα τους µε υγρό γυαλί, χρησιµοποιώντας κοχύλια και λουλούδια και µε τον συµβολισµό «να κρατήσουµε στο υγρό γυαλί το χρόνο και τις αναµνήσεις».

Όλα τα παιδιά παρατήρησαν πως η συµµετοχή τους στη συγκεκριµένη δράση τα βοήθησε να καταλάβουν καλύτερα τη χηµεία και την αξία της.

Στα επόµενα βήµατα της Περιβαλλοντικής Οµάδας σύµφωνα µε την κ. Αρχοντάκη «να συνεχίσει ανάλογες πρωτοβουλίες, σε συνεργασία και µε άλλα σχολεία και µε συµµετοχή σε σχετικά προγράµµατα».