menu
22.4 C
Chania
Παρασκευή, 15 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Πρότυπο ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου: ∆ράσεις για ένα… µπλε σχολείο

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Έκαναν µετρήσεις για την καθαρότητα του νερού στο ενετικό λιµάνι, έγραψαν παραµύθι για το υδάτινο στοιχείο που τυπώθηκε και µοιράστηκε σε 50 δηµοτικά σχολεία των Χανίων, έφτιαξαν ηµερολόγιο µε θεµατολογία τον Ωκεανό που δόθηκε σε όλα τα λύκεια και τα ΕΠΑΛ του Νοµού, κατασκεύασαν κοσµήµατα µε έµπνευση τη θάλασσα…

Μια σειρά από δράσεις όπως οι παραπάνω χάρισαν στην Περιβαλλοντική Οµάδα του Πρότυπου ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου το πιστοποιητικό της αναγνώρισης ως “Μπλε Ευρωπαϊκό Σχολείο” στο πλαίσιο του προγράµµατος  EU4Ocean Coalition, δείγµα της διαχρονικής σπουδαίας δουλειάς που γίνεται σε θέµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

«Οι δράσεις µας εντάσσονται στον υδάτινο εγγραµατισµό, δήλαδη    µια προσπάθεια να ενηµερώσουµε τα παδιά και την κοινωνία για την αξία του νερού και  να δούµε     ως ενεργοί πολίτες τι µπορούµε να κάνουµε ώστε να συµβάλλουµε στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν να κάνουν µε τη µόλυνση» εξηγεί η κ. Νεκταρία Αρχοντάκη χηµικός και συντονίστρια της Περιβαλλοντικής Οµάδας του Π. ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου, προσθέτοντας πως στόχος των δράσεων « είναι η κατανόηση της σηµασίας του θαλάσσιου οικοσυστήµατος, η θαλάσσια κληρονοµιά και η προώθηση της µπλε οικονοµίας για τη βιώσιµη ανάπτυξη».

• ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ: Οι µαθητές προχώρησαν στη λήψη δειγµάτων από το Ενετικό λιµάνι και τον Αγ. Ονούφριο.  «Το Περιφερειακό Τµήµα της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών µας πρόσφερε ένα “κιτ” για τις µετρήσεις αυτές  και οι µαθητές µας, κατά τη διάρκεια της εκδροµής τους, αφιέρωσαν χρόνο και κόπο, αντί να πίνουν τον καφέ τους στο λιµάνι και έκαναν τις µετρήσεις» µας δηλώνει  ο εκπαιδευτικός κ. Γιάννης Ποιµενίδης. Οι µετρήσεις στο Ενετικό λιµάνι  έδειξαν περισσότερα νιτρώδη  κάτι που σηµαίνει περισσότερα λύµατα, ενώ επαναλήφθηκαν και στην περιοχή του κόλπου του Αγ. Ονούφριου όπου οι µετρήσεις έδειξαν ότι όλα ήταν φυσιολογικά.

• ΠΑΡΑΜΥΘΙ: «Από µικρός γράφω παραµύθια και µόλις άκουσα για τη δράση ανέλαβα την πρωτοβουλία να γράψω ένα παραµύθι που να περιστρέφεται γύρω από το νερό, ενώ άλλα παιδιά της οµάδας έφτιαξαν τα σκίτσα» δηλώνει ο µαθητής Θανάσης Γρηγοριάδης. Το παραµύθι µε τίτλο “Υδάτινη Αγάπη” αποτελεί µια παράφραση της ιστορίας του Ρωµαίου και της Ιουλιέτας, από την ένωση την οποία δηµιουργείται     το νερό!

• ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ:  Η επόµενη δράση είχε να κάνει µε την κατασκευή ενός ηµερολογίου στο οποίο δίνονται πλήθος στοιχεία για την οικολογική αξία των Ωκεανών. Το ηµερολόγιο είναι διανθισµένο µε εµπνευσµένα σκίτσα από µαθητές του τοµέα εφαρµογών. Η Παρασκευή Μουτιάµπα σηµειώνει πως η επιθυµία των παιδιών ήταν «να  δείξουµε τις επιπτώσεις της µόλυνσης του νερού και του υδάτινου στοιχείου και ότι αυτό στρέφεται σε  βάρος του περιβάλλοντος και τη δικής µας υγείας», ενώ η Κατερίνα Λαρεντζάκη προσθέτει ότι  «συµµετείχα στη δράση γιατί άκουσα την ιδέα της κ. Αρχοντάκη, µου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα ως δράση. Το αποτέλεσµα άρεσε σε όλα τα παιδιά του σχολείου αλλά και στους γονείς».

  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ:  Μια ακόµη δράση αφορούσε την κατασκευή κοσµηµάτων. Σε αυτή συµµετείχε η Αφροδίτη Λόκο τονίζοντας πως οι µαθητές έφτιαξαν τα κοσµήµατα τους µε υγρό γυαλί, χρησιµοποιώντας κοχύλια και λουλούδια και µε τον συµβολισµό «να κρατήσουµε στο υγρό γυαλί το χρόνο και τις αναµνήσεις».

Όλα τα παιδιά παρατήρησαν πως η συµµετοχή τους στη συγκεκριµένη δράση τα βοήθησε να καταλάβουν καλύτερα τη χηµεία και την αξία της.

Στα επόµενα βήµατα της Περιβαλλοντικής Οµάδας σύµφωνα µε την κ. Αρχοντάκη «να συνεχίσει ανάλογες πρωτοβουλίες, σε συνεργασία και µε άλλα σχολεία και µε συµµετοχή σε σχετικά προγράµµατα».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum