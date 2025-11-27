Πρωτοβουλίες πέρα από ψηφίσµατα

«Με τα λόγια χτίζω ανώγεια και κατώγεια» λέει ο θυµόσοφος λαός, κάτι που µάλλον σκέφτονται συχνά αυτές τις ηµέρες εργαζόµενοι και γιατροί του Νοσοκοµείου Χανίων, ακούγοντας και διαβάζοντας λόγια συµπάθειας για τον δύσκολο αγώνα που δίνουν καθηµερινά.

Κι αν τα σωµατεία και οι συλλογικότητες εκφράζουν έµπρακτα τη συµπαράστασή τους µε κινητοποιήσεις όπως η σηµερινή, αυτή που περιµένουµε να κινητοποιηθεί ουσιαστικά είναι η ∆ηµοτική Αρχή.

Γιατί όσο καλές προθέσεις κι αν έχει η έκδοση ενός ψηφίσµατος όπως αυτό στο χθεσινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να αποτελέσει «κολυµβήθρα του Σιλωάµ» για την αδράνεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι σε ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα.

Παράλληλα λοιπόν µε την άσκηση πίεσης προς το κεντρικό κράτος για στήριξη του Νοσοκοµείου Χανίων, οφείλει ο ∆ήµος Χανίων (κι ο κάθες ∆ήµος του νοµού στο µέτρο των δυνατοτήτων του) να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες στο κοµµάτι που του αναλογεί.

Γράψαµε πολλές φορές ότι το Λασίθι έδειξε τον δρόµο, µε τους εκεί ∆ήµους να δίνουν επιδόµατα ώστε να προσελκύσουν γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.

Σε µια πόλη όπως τα Χανιά, µε την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση να είναι οι κύριες αιτίες που αποβαίνουν άγονοι οι διαγωνισµοί προσλήψεων στο Νοσοκοµείο, θα περίµενε κανείς ότι ο ∆ήµος Χανίων θα έδινε το παράδειγµα στην υπόλοιπη Κρήτη, αντί να στέκεται… κριτικός παρατηρητής µιας κατάστασης.