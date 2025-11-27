menu
14.4 C
Chania
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΕντός εκτός & επί τ' αυτά
Εντός εκτός & επί τ' αυτά

Πρωτοβουλίες πέρα από ψηφίσµατα

Παρασκευάς Περάκης
Παρασκευάς Περάκης
0

«Με τα λόγια χτίζω ανώγεια και κατώγεια» λέει ο θυµόσοφος λαός, κάτι που µάλλον σκέφτονται συχνά αυτές τις ηµέρες εργαζόµενοι και γιατροί του Νοσοκοµείου Χανίων, ακούγοντας και διαβάζοντας λόγια συµπάθειας για τον δύσκολο αγώνα που δίνουν καθηµερινά.
Κι αν τα σωµατεία και οι συλλογικότητες εκφράζουν έµπρακτα τη συµπαράστασή τους µε κινητοποιήσεις όπως η σηµερινή, αυτή που περιµένουµε να κινητοποιηθεί ουσιαστικά είναι η ∆ηµοτική Αρχή.
Γιατί όσο καλές προθέσεις κι αν έχει η έκδοση ενός ψηφίσµατος όπως αυτό στο χθεσινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να αποτελέσει «κολυµβήθρα του Σιλωάµ» για την αδράνεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι σε ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα.
Παράλληλα λοιπόν µε την άσκηση πίεσης προς το κεντρικό κράτος για στήριξη του Νοσοκοµείου Χανίων, οφείλει ο ∆ήµος Χανίων (κι ο κάθες ∆ήµος του νοµού στο µέτρο των δυνατοτήτων του) να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες στο κοµµάτι που του αναλογεί.
Γράψαµε πολλές φορές ότι το Λασίθι έδειξε τον δρόµο, µε τους εκεί ∆ήµους να δίνουν επιδόµατα ώστε να προσελκύσουν γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.
Σε µια πόλη όπως τα Χανιά, µε την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση να είναι οι κύριες αιτίες που αποβαίνουν άγονοι οι διαγωνισµοί προσλήψεων στο Νοσοκοµείο, θα περίµενε κανείς ότι ο ∆ήµος Χανίων θα έδινε το παράδειγµα στην υπόλοιπη Κρήτη, αντί να στέκεται… κριτικός παρατηρητής µιας κατάστασης.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum