Πρωτοβουλία σωματείων για τη στήριξη του Νοσοκομείου Χανίων

Σε παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων στις αρχές Ιουνίου όταν συζητηθεί το θέμα του Νοσοκομείου αλλά και νέα συνάντηση μετά το πρώτο δεκαήμερο για να αποφασιστεί κινητοποίηση στο ίδρυμα, συμφώνησαν στη σύσκεψη που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας στο Εργατικό Κέντρο, Σωματεία Συνταξιούχων και Εργαζομένων.

Όπως υπογράμμισαν μιλώντας στους δημοσιογράφους πήραν την πρωτοβουλία της πραγματοποίησης της σύσκεψης καθώς « βλέπουμε όλοι ότι καταρρέει το Νοσοκομείο και είναι φανερό ότι προωθείται με πολύ γρήγορα βήματα η πλήρης ιδιωτικοποίηση των συστημάτων υγείας! Τα δημόσια συστήματα θα είναι μόνο υποβοηθητικά για την κερδοφορία του ιδιωτικού χώρου υγείας» όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της “Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών” κ. Αντώνης Ναξάκης.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Χανίων κ. Βαρδής Γεωργιακάκης τόνισε πως «η υγεία δεν έχει χρώμα . Η υγεία ανήκει σε όλους και εμείς οι ίδιοι πρέπει να διεκδικήσουμε την καλύτερη υγεία που αυτή τη στιγμή νοσεί άσχημα. Η πόλη μας και το νησί μας έχει τεράστια προβλήματα».

Από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Αργυρώ Χαραλαμπάκη υπογράμμισε πως «ο χώρος της υγείας όπως και ο χώρος της παιδείας είναι οι πρώτοι που δέχονται την επίθεση της πολιτικής αυτής που οι επιλογές της δεν είναι οι ανάγκες των εργαζομένων ανθρώπων, όπως και των συνταξιούχων πολύ περισσότερο. Κάθε τι που αφορά κοινωνική ανάγκη δεν είναι επιλέξιμη γιατί προτεραιότητα δίνονται στις πολεμικές δαπάνες».

«Εμείς ως συνταξιούχοι είμαστε μία ομάδα που το νοσοκομείο Χανίων και τα νοσοκομεία γενικά τα έχουμε περισσότερο ανάγκη από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Λοιπόν, αποφασίσαμε μαζί με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου να αγωνιστούμε, όχι περιοδικά και σπασμωδικά, αλλά σε σε αγώνες που θα έχουν διάρκεια και να είναι επαναλαμβανόμενοι ακόμα και αν χρειαστεί να πάμε στο νοσοκομείο απ έξω να φωνάξουμε γιατί τα τα πράγματα έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω» δήλωσε ο κ. Νικολουδάκης από τους Πολιτικούς Συνταξιούχους, ενώ ο Δημήτρης Βολακάκης πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Χανίων πρόσθεσε πως «οι συνταξιούχοι είμαστε στο πλευρό των υγειονομικών γιατί ζητάμε διαχρονικά δωρεάν δημόσια καθολική υγεία. Μια υγεία που συνεχώς υποβαθμίζεται. Επικαλούνται έξοδα, επικαλούνται διεθνείς συγκυρίες και την ίδια στιγμή δίνουν δις για τις εξοπλιστικές και τις πολεμικές δαπάνες».

Τέλος από τους εργαζόμενους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ο κ. Παναγιώτης Παπαθεοδώρου δήλωσε πως η «Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που είναι η ραχοκοκαλιά του συστήματος, που όλοι οι κυβερνώντες διαχρονικά εξάρουν τη σημασία της και πόσο σημαντική είναι βρίσκεται σε κατάσταση που δεν μπορεί να εκτελέσει το ρόλο της. Όλα τα προγράμματα, πχ. το πρόγραμμα “Προλαμβάνω” το μισό, πηγαίνουν σε ιδιώτες, λείπει ο εξοπλισμός, οι ειδικότητες, το σχέδιο και οι πόροι για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα».