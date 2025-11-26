Πρωτοβουλία δημάρχων για το Μνημειακό Συγκρότημα της Μάχης της Κρήτης

Πρωτοβουλία για να ολοκληρωθεί επιτέλους το Μνημειακό Συγκρότημα της Μάχης της Κρήτης λαμβάνει η “Ένωση Δημάρχων Κρήτης”.

1 από 3

Στην συνάντηση τους το μεσημέρι της Τετάρτης οι παλαιοί δήμαρχοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για μια σειρά από ζητήματα:

– Υπογράμμισαν την ανάγκη να σταματήσει η εγκαταλειψη του Μνημειακού συγκροτήματος της Μάχης της Κρήτης.

– Επισήμαναν τον προβληματισμό τους για το νέο εκλογικό νόμο για τους ΟΤΑ που σχεδιάζει η κυβέρνηση.

– Ζήτησαν περισσότερη αυτοδιοίκηση με αποκέντρωση και ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου των Δήμων για την ανακούφιση των οικονομικά αδυνάτων δημοτών.

– Επεσήμαναν την ανάγκη για ένα ΒΟΑΚ από το Καστέλι Κισσάμου μέχρι τη Σητεία , επεξηγώντας πως ειδικά το τμήμα Αγ. Νικόλαος προς Σητεία έχει ανοικτά ζητήματα.

– Ξεχωριστή αναφορά έγινε στον αγροτικό τομέα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δημότες των αγροτικών και ορεινών Δήμων.