Πρωτότυπη Περιηγητική Ηµερίδα Ελαιοτουρισµού στην ΠΕ Λασιθίου

■ Περιλαµβάνει Βραβεύσεις, Γευσιγνωσίες και Ξεναγήσεις σε Ελαιοκοµικά αξιοθέατα Λασιθίου

Μια πρωτότυπη ηµερίδα για την προώθηση ελαιοτουρισµου που περιλαµβάνει περιηγήσεις, ξεναγήσεις γευσιγνωσίας και άλλα δρώµενα πρόκειται να πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου σε διάφορες περιοχές της ΠΕ Λασιθίου

Απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόµενους υπηρεσιακά και επιχειρηµατικά για τον Ελαιοτουρισµού όπως: Παράγοντες της Αυτοδιοίκησης, του Τουρισµού και της Ελαιοκοµίας, Ελαιοτριβεία, Ταξιδιωτικά γραφεία, Έλαιο-Μουσεία, Επισκέψιµα Ελαιοτριβεία, Ξενοδοχεία, Γεωτεχνικοί, Ξεναγοί κ.α.

Βασικός στόχος της ηµερίδας, που οργανώνεται από τον ΣΕ∆ΗΚ και το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιοκοµίας σε συνεργασια µε τους ∆ήµους Ιεραπετρας, Σητείας και Αγ. Νικολαου, την Αντιπεριφερεια Λασιθίου, το ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης και το Ινστιτούτο Ελιάς Χανιων, είναι η προώθηση της ανάπτυξης του Ελαιοτουρισµού στην ενδοχώρα του νησιού.

Το πρόγραµµα της ηµερίδας

Το πρόγραµµα της ηµερίδας θα αρχίσει από τις 09.00 από την αίθουσα Πολιτισµού στο Καββούσι όπου µετά χαιρετισµους και σύντοµες εισηγήσεις για τις δυνατότητες του ελαιοτουρισµου στην Κρητη και την υγιεινή άξια του ελαιολάδου, θα γίνει η απονοµή βραβεύσεων φορέων της Ανατολικής Κρήτης που ανάπτυξαν ελαιοτουριστικές δράσεις το 2024/25

Στην συνέχεια θα ακολουθήσει περιήγηση σε διάφορα ελαιοκοµικά αξιοθέατα της περιοχής όπως στην Μνηµειακή Ελιά στον Αζoριά Καββουσίου, οπού µετά από σύντοµη ενηµέρωση για την Μνηµειακή Ελια θα κολούθησε απαγγελία µε µουσική υπόκρουση της διασκευής του Ορφικού Ύµνου «Με τα φύλλα της Ελιάς» του Νικ. Ζερβονικολάκη.

Θα ακολουθήσει µετακίνηση στον Πλάτανο όπου θα γίνει επίδειξη γευσιγνωσίας ελαιολάδου και εξ αποστάσεως ξενάγηση για τα ελαιοκοµικά αξιοθέατα του νησιού Ψείρα.

Στην συνέχεια οι συµµετέχοντες θα µετακινηθούν στον παραλιακό οικισµό Μόχλο, όπου θα γίνει εξ αποστάσεως ξενάγηση για τα ελαιοκοµικά ευρήµατα του απέναντι νησιού και κέρασµα µε ελαιοεδέσµατα.

Το αναλυτικό πρόγραµµα της εκδήλωσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΕ∆ΗΚ www.sedik.gr

Ποιοι και πως µπορούν να συµµετάσχουν

Στην εκδήλωση µπορούν να συµµετάσχουν ενδιαφερόµενοι για τον Ελαιοτουρισµού παράγοντες της Αυτοδιοίκησης και του Τουρισµού, Γεωτεχνικοί, Εκπρόσωποι υφιστάµενων και µελλοντικών Ελαιοτουριστικών επιχειρήσεων, Εκπρόσωποι επισκέψιµων Ελαιοτριβείων, Ξενοδοχείων κ.α.

Οι συµµετέχοντες θα πρεπει να µετακινηθούν στο Καββούσι και στα σηµεία της περιήγησης µε αυτοκίνητα ΙΧ και θα πρεπει να δηλώσουν την συµµετοχή τους στα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, η στα τηλέφωνο 28210 50800, e-mail acomcha@otenet.gr, έχοντες υπόψη ότι επειδή οι θέσεις στους χώρους της περιήγησης είναι περιορισµένες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σχεδιο του πλήρους προγράµµατος της ηµερίδας θα δηµοσιευτει στην ιστοσελίδα του ΣΕ∆ΗΚ www.sedik.gr