Πρώτος τίτλος Challenger για τον Σακελλαρίδη

Τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας του μέχρι σήμερα πέτυχε ο Στέφανος Σακελλαρίδης (No. 275), κατακτώντας τον τίτλο στο Challenger του Νέου Δελχί ύστερα από έναν συγκλονιστικό τελικό.
Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε τον Βρετανό Όλιβερ Κρόφορντ (Νο.215) με 2-1 σετ (7-5, 4-6, 7-6(6)) έπειτα από μάχη 3 ωρών και 9 λεπτών.
Πρόκειται για τον πρώτο ελληνικό τίτλο Challenger σε μονό μετά τον Σεπτέμβριο του 2017 και την επιτυχία του Στέφανου Τσιτσιπά στη Γένοβα.
Τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας του μέχρι σήμερα πέτυχε ο Στέφανος Σακελλαρίδης (No. 275), κατακτώντας τον τίτλο στο Challenger του Νέου Δελχί ύστερα από έναν συγκλονιστικό τελικό.
Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.