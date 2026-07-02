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Πρώτο βήμα για την επέκταση της ΔΕΔΙΣΑ με την έγκριση της χωροθέτησης

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
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Το πρώτο και σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης της ΔΕΔΙΣΑ, αποτελεί η έγκριση της βεβαίωσης χωροθέτησης, από την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία ανοίγει τον δρόμο για τις επόμενες αδειοδοτικές διαδικασίες, τις απαλλοτριώσεις και τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οπως εξήγησε μιλώντας στα «Χ.ν.», ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), κ. Κώστας Πατεράκης, το εργοστάσιο είχε αρχικά σχεδιαστεί για την επεξεργασία των σύμμεικτων απορριμμάτων του πράσινου κάδου, ωστόσο, η σταδιακή εφαρμογή της διαλογής στην πηγή και οι νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων καθιστούν αναγκαία τη μετατροπή του εργοστασίου σε μια σύγχρονη Μονάδα Ανάκτησης και Ανακύκλωσης, ικανή να διαχειρίζεται πολλαπλά διακριτά ρεύματα αποβλήτων «θέλουμε να μετατρέψουμε τη μονάδα σε μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης, όπως λέει και το νέο ΕΣΠΑ, προκειμένου να υποδεχτεί αυτά τα διαχωρισμένα στην πηγή ρεύματα με τους διακριτούς κάδους, γιατί οι ποσότητες θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια» μας εξηγεί ο κ. Πατεράκης.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Διαδημοτικής Επιχείρησης, προβλέπεται επέκταση των εγκαταστάσεων εκτός του οριοθετημένου χώρου σε μία έκταση 384 στρεμμάτων επιπλέον της υφιστάμενης εγκατάστασης και εκεί θα προβλέπεται και νέος χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων. «Θα προβλέπεται νέα μονάδα διαχωρισμού ανακυκλώσιμων υλικών, νέα μονάδα επεξεργασίας των βιοαποβλήτων – των αποβλήτων δηλαδή που μπαίνουν στον καφέ κάδο – των ογκωδών αποβλήτων και των πράσινων αποβλήτων. Θα προβλέπεται επέκταση της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων- των λεγόμενων στραγγισμάτων. Θα κατασκευαστούν κάποια θερμοκήπια ξήρανσης ιλύος και κυρίως από τις ΔΕΥΑ -πλην ΔΕΥΑΧ, γιατί η ΔΕΥΑΧ τώρα ολοκληρώνει ένα έργο ξήρανσης ιλύος» μας εξηγεί ο κ. Πατεράκης.
Η έγκριση της χωροθέτησης από την Περιφέρεια, αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό στάδιο της διαδικασίας ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία μαζί με τη βεβαίωση χωροθέτησης θα κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις για την απόκτηση των εκτάσεων όπου θα αναπτυχθούν οι νέες υποδομές ενώ προχωρά η ωρίμαση των τεχνικών μελετών και των τευχών δημοπράτησης, με στόχο να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι του νέου ΕΣΠΑ.
«Η αλήθεια είναι ότι η πρόσκληση άνοιξε τον Ιούνιο για το νέο ΕΣΠΑ, μία καθυστέρηση κάποιων ετών, αλλά σε ό,τι μας αφορά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα προλάβουμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους τους ευρωπαϊκούς προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία επέκτασης του εργοστασίου» σημειώνει ο κ. Πατεράκης.
Ο κ. Πατεράκης υπενθύμισε ακόμη ότι η ΔΕΔΙΣΑ είχε προχωρήσει ήδη από το 2016 σε σημαντικές παρεμβάσεις, προσαρμόζοντας το εργοστάσιο ώστε να μπορεί να υποδέχεται και τον μπλε κάδο ανακύκλωσης, ενώ στη συνέχεια αναπτύχθηκαν υποδομές για τα βιοαπόβλητα, τα πράσινα και τα ογκώδη. «Ήταν το πρώτο έργο στην Ελλάδα το οποίο μπορούσε να υποδεχτεί και τον μπλε κάδο, εκτός από τον πράσινο», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι αρκετές αντίστοιχες εγκαταστάσεις της χώρας καλούνται σήμερα να ακολουθήσουν την ίδια πορεία εκσυγχρονισμού.

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