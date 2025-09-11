Πρώτο κουδούνι σε σχολεία των Χανίων

Στον καθιερωμένο αγιασμό των σχολικών μονάδων του Δήμου Χανίων βρέθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, συνοδευόμενος από Αντιδημάρχους, εκπροσώπους της δημοτικής αρχής και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Χανίων «ο Δήμαρχος Χανίων, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Πρόεδρο της Β’/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, Αντώνη Ι. Βαρδάκη, καθώς και τον Πρόεδρο της Α’/θμιας Σχολικής Επιτροπής, Ζαχάρη Μαυριδάκη, «εγκαινίασαν» δύο από τις τρεις νέες σχολικές μονάδες, αφού παρέστησαν στους αγιασμούς του Πειραματικού Λυκείου Χανίων (Μέγαρο Παπαδόπετρου) και του πολύ-νηπιαγωγείου (1ο, 17ο και 28ο Νηπιαγωγείο Χανίων).

Επιπλέον, επισκέφθηκαν σχολικές μονάδες που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υποβλήθηκαν σε ριζικές παρεμβάσεις, δημιουργώντας ένα ανανεωμένο σχολικό περιβάλλον, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε αισθητικό επίπεδο. Μεταξύ αυτών είναι το 3ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων & 3ο – 4ο Νηπιαγωγείο, το 4ο & 8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων & 33ο Νηπιαγωγείο, καθώς και το 13ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων.

Παρούσα στις τελετές αγιασμού ήταν και η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, ενώ στα εγκαίνια του Πειραματικού Λυκείου παρευρέθηκε και ο βουλευτής Χανίων, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης.

Ο Δήμαρχος Χανίων ευχήθηκε στους μαθητές και τις οικογένειές τους «Καλή εποικοδομητική χρονιά, χωρίς απρόοπτα και δυσκολίες που θα επιτρέψει στα παιδιά μας να γίνουν καλύτεροι πολίτες και πιο ελεύθερες προσωπικότητες». Αναφέρθηκε, επίσης, στη διαρκή και εντατική προσπάθεια που καταβάλλεται κάθε καλοκαίρι από τις υπηρεσίες και τα συνεργεία του Δήμου, ώστε όλο και περισσότερα σχολεία να εκσυγχρονίζονται και να βελτιώνονται πριν το πρώτο κουδούνι.

Όπως τόνισε ο κ. Σημανδηράκης «Φέτος, μετά από πολλά χρόνια, παραδίδονται στη σχολική κοινότητα τρία νέα σχολεία, δίνοντας απάντηση σε μια πολύ δύσκολη συζήτηση που απασχόλησε την τοπική κοινωνία και η οποία επιλύθηκε χάρη στη συνεργασία και τη σκληρή δουλειά των εργαζομένων του Δήμου, της Τεχνικής Υπηρεσίας και των συνεργείων μας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και, στην περίπτωση του Πειραματικού Λυκείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Αντώνης Βαρδάκης ανέφερε πως «χτύπησε το πρώτο κουδούνι για τις 152 σχολικές μονάδες του Δήμου Χανίων, που τα τελευταία χρόνια αναβαθμίζονται και εκσυγχρονίζονται ως προς την προσβασιμότητα και την ασφάλεια που παρέχουν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς». Τόνισε επίσης ότι ο Δήμος Χανίων «εκμεταλλεύεται κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, είτε κρατικό είτε ευρωπαϊκό, για τη συνεχή βελτίωση των σχολείων μας» ενώ διασαφήνισε πως οι εργασίες πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου έως ότου ολοκληρωθούν»