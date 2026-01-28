Πρώτο Φεστιβάλ Σχολείων στα Χανιά

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Χανίων καλεί τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων σε συνάντηση-σύσκεψη το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στις 6μ.μ. στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων με σκοπό τον συντονισμό και τη διοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ των σχολείων της πόλης μας, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον μήνα Μάρτιο.