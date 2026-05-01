Πρωτοµαγιά και Λούης Τίκας

1η Μαΐου ηµέρα τιµής και µνήµης για τους απανταχού εργάτες που αγωνίστηκαν για τα εργασιακά δικαιώµατα.

Το Ρέθυµνο πρωτοπορεί µε αγωνιστές την Καλλιρόη Παρέν, τον Σταύρο Καλλέργη και τον Ηλία Σπαντιδάκη

(Λούη Τίκα), ο οποίος στις 20 Απριλίου είχε την 112η επέτειο του τραγικού θανάτου του στη σφαγή του Λάντλοου στο Κολοράντο. Και φέτος κατατέθηκαν στεφάνια στο µνηµείο της σφαγής για να τιµήσουν τους πεσόντες.

Ο Λούης Τίκας αγωνίσθηκε µε 12.000 ανθρακωρύχους ενάντια στα συµφέροντα του Ροκφέλλερ. Η Ξενιτιά τον τιµά απλόχερα κάθε χρόνο για τις εργασιακές κατακτήσεις που προέκυψαν µετά το θάνατο του, όπως ωράριο , αύξηση µισθού και µέτρα ασφάλειας στις στοές των ορυχείων.

Αναγνωρίσθηκε επάξια ο αγώνας του. Το µνηµείο του χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως εθνικός ιστορικός τόπος. Ο Ανδριάντας του στο Λάντλοου και στο Τρινιντάντ θυµίζουν στις επόµενες γενιές τους αγώνες για την κατάκτηση των εργασιακών δικαιωµάτων.