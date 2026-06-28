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Κυριακή, 28 Ιουνίου, 2026
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Πρωτιές για Χρήστου και Κακουλάκη, τρίτη η Ντουντουνάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ακόμη μία εντυπωσιακή κούρσα έκανε ο Απόστολος Χρήστου, στο σπουδαίο διεθνές μίτινγκ κολύμβησης «Sette Colli», που φιλοξενείται στη Ρώμη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Ελληνας πρωταθλητής κυριάρχησε με χαρακτηριστική άνεση στον τελικό των 100μ. ύπτιο και πήρε τη νίκη με 52.47, βελτιώνοντας το φετινό του ρεκόρ (52.53 από το «Ακρόπολις»).

Με την επίδοση αυτή, ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης ανεβαίνει στο Νο4 του κόσμου για φέτος και στο Νο2 της Ευρώπης -πίσω από τον Βρετανό Ολιβερ Μόργκαν-, επιβεβαιώνοντας ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε τον περασμένο μήνα και ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο στο Παρίσι.

Στο τελευταίο αγώνισμα της 2ης ημέρας, την παράσταση “έκλεψε” ο Βασίλης Κακουλάκης. Ο 19χρονος πρωταθλητής του ΠΑΟΚ συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ και με 7:52.56 κατέκτησε την πρώτη θέση στα 800μ. ελεύθερο, σε μία κούρσα στην οποία συμμετείχε μάλιστα ο εν ενεργεία “χρυσός” Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, ο Ιρλανδός Ντάνιελ Γουίφεν, ο οποίος τερμάτισε τρίτος.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και η Αννα Ντουντουνάκη, η οποία πέτυχε την καλύτερη φετινή της επίδοση στα 100μ. πεταλούδα με 57.79, κατέλαβε την τρίτη θέση και επιβεβαίωσε το όριο για το Παγκόσμιο της Βουδαπέστης.

Νικήτρια ήταν η Αμερικανίδα Γκρέτσεν Ουόλς, πρωταθλήτρια κόσμου και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, με το εντυπωσιακό 54.82, με δεύτερη την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρους Βανοτερντάικ από το Βέλγιο με 57.24.

Στον «μικρό» τελικό του αγωνίσματος, η Γεωργία Δαμασιώτη τερμάτισε έκτη με 59.37 και κατετάγη 14η στο σύνολο. Η Ελένη Αντωνιάδου με 1:01.70 ήταν δεύτερη στον «μικρό» τελικό των 100μ. ύπτιο και 10η στο σύνολο και ο Απόστολος Παπαστάμος αντίστοιχα πέμπτος και 13ος στα 400μ. μικτή ατομική με 4:21.82.

Η ημέρα στο “Sette Colli” ανήκε φυσικά στην Μάριτ Στεενμπέργκεν, η οποία κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100μ. ελεύθερο.

Η Ολλανδή κολυμβήτρια σημείωσε χρόνο 51.68 και “έσβησε” από τα βιβλία των ρεκόρ το 51.71 της Σουηδής Σάρα Σιέστρεμ, το οποίο κρατούσε από τις 23 Ιουλίου 2017 και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.

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