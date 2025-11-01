Πρώτη θέση για την Χ. Παπαδοπούλου σε αγώνα βάδην και ατομικό ρεκόρ

Η Χριστίνα Παπαδοπούλου έδωσε παράταση λίγων ημερών στην αγωνιστική σεζόν, προκειμένου να συμμετάσχει σε εντός σταδίου αγώνα βάδην μίας ώρας στην Πράγα. Η έμπειρη αθλήτρια έκλεισε ιδανικά τη σεζόν, αφού κατέλαβε την πρώτη θέση στις γυναίκες, διανύοντας 12.829 μ. σε διάστημα μίας ώρας.

Το πέρασμα της αθλήτριας στα 10.000 μ. βάδην ήταν 46:56.95, επίδοση που βελτιώνει το ατομικό της ρεκόρ.

Η αθλήτρια, πριν από λίγες ημέρες, αγωνίστηκε στον πρώτο αγώνα βάδην ημιμαραθωνίου, συγκεντρώνοντας σημαντικούς βαθμούς στο ράνκινγκ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2026 στο Μπέρμιγχαμ.

Η αθλήτρια του Ναπολέοντα Κεφαλόπουλου πλέον θα ξεκουραστεί, ώστε να ξεκινήσει και πάλι την προετοιμασία της για τους αγώνες του 2026.