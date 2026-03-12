Πρώτη θέση για μαθήτριες των Χανίων σε πανελλήνιο διαγωνισμό

Την πρώτη θέση σε πανελλήνιο διαγωνισμό κατέκτησαν τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου τα οποία συμμετείχαν με ομάδα τεσσάρων μαθητριών και επιβλέποντα εκπαιδευτικό.

Πρόκειται για τον 9ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Generation Next του Ιδρύματος Vodafone, έναν διαγωνισμό που προάγει τη δημιουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας από μαθητές γυμνασίου σε όλη την Ελλάδα.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων, η φετινή θεματική του διαγωνισμού ήταν «Η τεχνολογία ως σύμμαχος: Η ψηφιακή ευημερία μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας», με περισσότερες από 80 μαθητικές ομάδες από όλη τη χώρα να παρουσιάζουν καινοτόμες ιδέες και λύσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία για την αντιμετώπιση προκλήσεων της καθημερινότητας.

«Την πρώτη θέση κατέκτησε η ομάδα του σχολείου μας με το έργο CALMify AI, μια πρωτότυπη λύση που στοχεύει στη βελτίωση της συγκέντρωσης των μαθητών κατά τη διάρκεια της μελέτης μέσω της αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης.

Την ομάδα αποτελούν οι μαθήτριες Eva Golikova, Ελευθερία Τζαγκαράκη, Αλεξάνδρα Παπαδογιωργάκη και Ζουλιέν Χαραλαμπάκη, με επιβλέποντα εκπαιδευτικό τον κ. Άλκη Μπακαρό. Οι μαθήτριες σχεδίασαν και ανέπτυξαν μια “έξυπνη” συσκευή που μπορεί να ανιχνεύει σημάδια άγχους κατά τη διάρκεια της μελέτης, όπως τη στάση σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου, ενεργοποιώντας αυτόματα εξατομικευμένη χαλαρωτική μουσική χωρίς να διακόπτει τη δραστηριότητα του χρήστη».

Επίσης, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «το CALMify AI συνδυάζει κάμερα τεχνητής νοημοσύνης, μικροελεγκτή, δημιουργικό προγραμματισμό και 3D σχεδιασμό, δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον που ενισχύει τη συγκέντρωση και συμβάλλει στη μείωση του σχολικού άγχους. Παράλληλα, προωθεί έναν πιο ανοιχτό διάλογο γύρω από τη σημασία της ψυχικής ευημερίας των μαθητών».

Η ομάδα προκρίνεται αυτόματα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Skills Upload Jr Challenge (SUJ), ο οποίος θα διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου. Εκεί οι νικήτριες ομάδες από επτά χώρες θα αξιολογηθούν από διεθνή επιτροπή για την ανάδειξη της τελικής ευρωπαϊκής νικήτριας ομάδας!».