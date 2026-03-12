menu
15.4 C
Chania
Πέμπτη, 12 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Πρώτη θέση για μαθήτριες των Χανίων σε πανελλήνιο διαγωνισμό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την πρώτη θέση σε πανελλήνιο διαγωνισμό κατέκτησαν τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου τα οποία συμμετείχαν με ομάδα τεσσάρων μαθητριών και επιβλέποντα εκπαιδευτικό.

Πρόκειται για τον 9ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Generation Next του Ιδρύματος Vodafone, έναν διαγωνισμό που προάγει τη δημιουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας από μαθητές γυμνασίου σε όλη την Ελλάδα.
Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων, η φετινή θεματική του διαγωνισμού ήταν «Η τεχνολογία ως σύμμαχος: Η ψηφιακή ευημερία μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας», με περισσότερες από 80 μαθητικές ομάδες από όλη τη χώρα να παρουσιάζουν καινοτόμες ιδέες και λύσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία για την αντιμετώπιση προκλήσεων της καθημερινότητας.
«Την πρώτη θέση κατέκτησε η ομάδα του σχολείου μας με το έργο CALMify AI, μια πρωτότυπη λύση που στοχεύει στη βελτίωση της συγκέντρωσης των μαθητών κατά τη διάρκεια της μελέτης μέσω της αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης.
Την ομάδα αποτελούν οι μαθήτριες Eva Golikova, Ελευθερία Τζαγκαράκη, Αλεξάνδρα Παπαδογιωργάκη και Ζουλιέν Χαραλαμπάκη, με επιβλέποντα εκπαιδευτικό τον κ. Άλκη Μπακαρό. Οι μαθήτριες σχεδίασαν και ανέπτυξαν μια “έξυπνη” συσκευή που μπορεί να ανιχνεύει σημάδια άγχους κατά τη διάρκεια της μελέτης, όπως τη στάση σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου, ενεργοποιώντας αυτόματα εξατομικευμένη χαλαρωτική μουσική χωρίς να διακόπτει τη δραστηριότητα του χρήστη».
Επίσης, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «το CALMify AI συνδυάζει κάμερα τεχνητής νοημοσύνης, μικροελεγκτή, δημιουργικό προγραμματισμό και 3D σχεδιασμό, δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον που ενισχύει τη συγκέντρωση και συμβάλλει στη μείωση του σχολικού άγχους. Παράλληλα, προωθεί έναν πιο ανοιχτό διάλογο γύρω από τη σημασία της ψυχικής ευημερίας των μαθητών».
Η ομάδα προκρίνεται αυτόματα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Skills Upload Jr Challenge (SUJ), ο οποίος θα διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου. Εκεί οι νικήτριες ομάδες από επτά χώρες θα αξιολογηθούν από διεθνή επιτροπή για την ανάδειξη της τελικής ευρωπαϊκής νικήτριας ομάδας!».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum