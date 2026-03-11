menu
Πρώτη ρομποτική διαστοματική επέμβαση θυρεοειδούς στην Ελλάδα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σημαντικό σταθμό για τη Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων στην Ελλάδα αποτελεί η πρώτη ρομποτική διαστοματική επέμβαση θυρεοειδούς (robotic transoral thyroidectomy) που πραγματοποιήθηκε στο Ερρίκος Ντυνάν. Η επέμβαση διενεργήθηκε από την Κλινική Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων και το Τμήμα Παραθυρεοειδικής Χειρουργικής, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στον συγκεκριμένο τομέα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με σχετιό δελτίο Τύπου, η χειρουργική ομάδα, υπό τον διευθυντή της Κλινικής, Κυριάκο Βαμβακίδη, και σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης καθηγητή Χειρουργικής Seokmo Kim από τη Νότια Κορέα, ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία και ασφάλεια τη ρομποτική θυρεοειδεκτομή σε 42χρονη ασθενή από την Αθήνα. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ρομποτικού συστήματος τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο προσφέρει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ακρίβειας, σταθερότητας και ελέγχου κατά τη διάρκεια της χειρουργικής διαδικασίας. Η ιδιαιτερότητα της καινοτόμου επέμβασης είναι ότι πραγματοποιήθηκε χωρίς τομές στην περιοχή του τραχήλου, με δίοδο από τη στοματική κοιλότητα, εξασφαλίζοντας μια σχεδόν αναίμακτη διαδικασία και συντομότερο χρόνο ανάρρωσης. Η ασθενής την αμέσως επόμενη ημέρα από τη χειρουργική επέμβαση, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο καθημερινό πρόγραμμά της.

«Η ρομποτική χειρουργική δημιουργεί νέες προοπτικές και στις επεμβάσεις θυρεοειδούς, χάρη στην ακρίβεια και την τεχνολογική υπεροχή που προσφέρει. Για τις ρομποτικές επεμβάσεις στη χειρουργική του θυρεοειδούς, ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις και περιορισμοί. Δεν είναι όλοι οι ασθενείς κατάλληλοι για ρομποτική διαστοματική θυρεοειδεκτομή, αλλά μετά από προσεκτική αξιολόγηση και ανάλογα με το μέγεθος του όγκου, σημαντικός αριθμός ασθενών μπορεί να επωφεληθεί από τη μέθοδο», τονίζει ο κ. Βαμβακίδης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι μέχρι σήμερα οι επεμβάσεις στον θυρεοειδή αδένα περιορίζονταν στην κλασική ανοιχτή προσπέλαση με τομή στον τράχηλο και πολύ σπάνια σε ενδοσκοπικές μη ρομποτικές τεχνικές.

Το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν και ο Όμιλος IMITHEA επιδιώκουν -όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου- έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ρομποτική χειρουργική, επενδύοντας συνεχώς σε συστήματα τελευταίας τεχνολογικής γενιάς, τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα εφαρμογής ρομποτικών επεμβάσεων σε ευρύ φάσμα χειρουργικών ειδικοτήτων. Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης ρομποτικής διαστοματικής θυρεοειδεκτομής στην Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δυναμική της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας και ενισχύει τη θέση της ελληνικής ιατρικής κοινότητας στον χάρτη των προηγμένων χειρουργικών εφαρμογών, ανοίγοντας τον δρόμο για ευρύτερη αξιοποίηση της ρομποτικής χειρουργικής με αναβαθμισμένα επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας για τους ασθενείς.

Ο Όμιλος ΙΜΙΤΗΕΑ διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο που περιλαμβάνει έξι Γενικές Κλινικές (Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν στην Αθήνα, Γενική Κλινική, Κυανούς Σταυρός και Γενική Κλινική Γένεσις στη Θεσσαλονίκη, Γενική Κλινική Ρόδου και Γενική Κλινική Κοζάνης) ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Αποκατάστασης (Αρωγή στην Πυλαία Θεσσαλονίκης) και μια πρωτοποριακή Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF Fertilia στη Θεσσαλονίκη), συγκροτώντας έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους πυλώνες ιδιωτικής υγείας στη χώρα μας. Διαθέτει συνολικά 1.360 κλίνες νοσηλείας, συνεργάζεται με περισσότερους από 3.300 ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και εξυπηρετεί πάνω από 600.000 ασθενείς ετησίως.

