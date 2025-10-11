Πρώτη η Κρήτη σε παχύσαρκα παιδιά – Εκδήλωση ευαισθητοποίησης στα Χανιά

1 από 8

Τα πρωτεία στην παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα έχει η Κρήτη με δύο σχολεία να λειτουργούν πιλοτικά στο Ηράκλειο, υλοποιώντας δράσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αυτό τονίστηκε στην εκδήλωση ενημέρωσης για την Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας: «Για τα Παιδιά, Γινόμαστε Ασπίδα», που πραγματοποιήθηκε στο 2ο Γυμνάσιο Χανίων στην οδό Κοραή.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΔΠΕ Χανίων – ΔΔΕ Χανίων.

Οπως ανέφερε στα «Χανιώτικα νέα» η επίκουρη καθηγήτρια Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Δημόσιας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιζόλδη Μπουλουκάκη, το πρόγραμμα της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, «υλοποιείται από το υπουργείο Υγείας, το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, τη Unisef, σε συνεργασία με τον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η ίδια η παχυσαρκία θεωρείται νόσος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όμως το πρόβλημα ειδικά στη χώρα μας είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, αν σκεφτούμε ότι έχουμε τα πρωτεία μαζί με την Κύπρο, να έχουμε τα περισσότερα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά στην Ευρώπη. Και μιλάμε για ποσοστά 40 – 44%. Ειδικά στην Κρήτη έχουμε τα πρωτεία, να έχουμε γύρω στο 52% παιδιά υπέρβαρα και παχύσαρκα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αρα, το πρόβλημα πράγματι έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Σε συνεργασία με το υπουργείο κάνουμε εκστρατείες ευαισθητοποιήσεις γιατί το πρόβλημα της παχυσαρκίας ξεκινάει από μικρές ηλικίες».

Η ίδια υπογράμμισε ότι «έχουμε ανοίξει δύο σχολεία – κόμβους, δύο πιλοτικά σχολεία στο νομό Ηρακλείου, τα οποία ανοίγουν δύο φορές την εβδομάδα το καθένα, απογεύματα και με δράσεις που έχουν οργανωθεί από εμάς σε συνεργασία με το υλικό του υπουργείου, κάνουμε διατροφολογικά παιχνίδια και ασκήσεις που ουσιαστικά ενδυναμώνουν αυτές τις πεποιθήσεις για καλύτερη σωματική δραστηριότητα. Αυτό το πρόγραμμα είναι η αρχή για ριζικές αλλαγές στην νοοτροπία του πληθυσμού μας».

Η διαιτολόγος – διατροφολόγος, ερευνήτρια στον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής στο Εργαστήριο, Σεβαστή Περάκη, είπε ότι «ουσιαστικά το πρόγραμμα έχει τέσσερις πυλώνες. Ο πρώτος αφορά την κατανάλωση νερού και ροφημάτων με ζάχαρη και γλυκαντικά. Θέλουμε να μειώσουμε τα ροφήματα με ζάχαρη και γλυκαντικά και παράλληλα να αυξήσουμε την κατανάλωση νερού στα παιδιά. Εχουμε τη δεύτερη συμπεριφορά που αφορά την κατανάλωση θρεπτικού πρωινού και θρεπτικών ενδιάμεσων γευμάτων, δηλαδή δεκατιανού και απογευματινού από τα παιδιά ενώ παράλληλα προσπαθούμε να αυξήσουμε τη σωματική δραστηριότητα στα παιδιά και να μειώσουμε την καθησυχαστική συμπεριφορά. Οπότε μέσω του υλικού το οποίο είναι αναρτημένο στο site του υπουργείου (https://paxisarkiakaipaidi.gov.gr/) μπορεί όποιος επιθυμεί να περιηγηθεί καθώς με απλούς τρόπους προτείνουμε τρόπους για να βοηθήσουμε τα παιδιά και να προάγουμε την υγεία».

Η αντιδήμαρχος Ελένη Ζερβουδάκη είπε ότι το πρόγραμμα έχει θετικό πρόσημο στην κοινωνία.

Ο βουλευτής Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης δήλωσε ότι απαιτείται άμεσα να γίνει «η πληροφόρηση των γονέων» και υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «η κυβέρνηση έχει πάρει πρωτοβουλίες και μέσω του υπουργείου Παιδείας και με δράσεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί».