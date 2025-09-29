menu
26.9 C
Chania
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠεριβάλλον
WEB T.V.

Πρώτη επιτυχής εκκόλαψη σαλαχιού στην Ελλάδα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ένα μικρό σαλάχι που εκκολάφτηκε σε ενυδρείο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, απελευθερώθηκε στη θάλασσα, αποτελώντας ένα σημαντικό βήμα για την ex situ διατήρηση απειλούμενων ειδών στη χώρα μας.

Η δράση, που αποτελεί μόλις τη δεύτερη καταγεγραμμένη εκκόλαψη του καλκανόβατου, ενός ευάλωτου είδους σαλαχιού, σε ελεγχόμενο περιβάλλον σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, έγινε στο πλαίσιο του Thermaikos Biodiversity Project, το οποίο υλοποιείται από την περιβαλλοντική οργάνωση iSea και τον Όμιλο Sani/Ikos.

Σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας, σχεδόν τα μισά είδη σαλαχιών στη χώρα μας κινδυνεύουν με εξαφάνιση, με σημαντικότερη απειλή την τυχαία παγίδευσή τους σε αλιευτικά εργαλεία. Αντίστοιχα, οι κάψες των αβγών τους συχνά καταλήγουν στα δίχτυα ψαράδων, χωρίς πιθανότητα επιβίωσης για τα έμβρυα.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, τα τελευταία δύο χρόνια, ψαράδες της Χαλκιδικής και του Θρακικού Πελάγους συνεργάζονται στενά με το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, κάψες αβγών σαλαχιών που βρίσκονται μπλεγμένες στα δίχτυα τους, συλλέγονται με ασφάλεια και παραδίδονται στην iSea, η οποία τις μεταφέρει σε ειδικά διαμορφωμένο ενυδρείο στο Sani Resort, όπου μπορούν οι επισκέπτες του ξενοδοχείου να τα παρατηρήσουν. Εκεί, σε ελεγχόμενες συνθήκες, δίνεται στα έμβρυα μια δεύτερη ευκαιρία εκκόλαψης. Εκεί, ένα αβγό μήκους μόλις 6 εκατοστών, εξελίχθηκε σε σαλάχι 10,5 εκατοστών κι απελευθερώθηκε στο φυσικό του περιβάλλον, όπου μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 80 εκατοστά.

Η πρωτοβουλία στηρίχθηκε στην τεχνογνωσία της ισπανικής οργάνωσης Associació Lamna, συνεργάτη της iSea, η οποία έχει αναπτύξει αντίστοιχα πρωτόκολλα για την εκκόλαψη αυγών απειλούμενων σαλαχιών στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της περιβαλλοντικής οργάνωσης, το «ταξίδι» από την απελευθέρωση και παράδοση του αβγού από τον ψαρά στην iSea, μέχρι την απελευθέρωση του νεογέννητου σαλαχιού στη θάλασσα, αποτέλεσε μία συνεχή διαδικασία έρευνας, αναζήτησης των κατάλληλων συνθηκών και βελτίωσης των πρωτοκόλλων εκκόλαψης, που στο εξής θα αποτελέσουν τον πιλότο για τις μελλοντικές δράσεις τους προγράμματος.

Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη εξέλιξη του Thermaikos Biodiversity Project, που ξεκίνησε το 2021 από την iSea και τον Όμιλο Sani/Ikos ως Thermaikos Dolphin Project, με στόχο την παρακολούθηση των πληθυσμών δελφινιών στην περιοχή -μέσω της φωτο-αναγνώρισης και τη δημιουργία καταλόγων ανά είδος. Το πρόγραμμα πλέον έχει εμπλουτιστεί με δράσεις για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, την αποκατάσταση απειλούμενων πληθυσμών σαλαχιών και την ευαισθητοποίηση τοπικών κοινοτήτων κι επισκεπτών.

Δείτε το βίντεο της πρώτης επιτυχούς εκκόλαψης σε ελεγχόμενο περιβάλλον κι απελευθέρωσης Καλκανόβατου στη θάλασσα εδώ:

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum