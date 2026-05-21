Πρώτη δύναμη η «Ενωτική Πρωτοβουλία» στις εκλογές των καθηγητών στα Χανιά

Την παράταξη της “Ενωτικής Πρωτοβουλίας” υπερψήφισαν οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Χανιά στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Ειδικότερα:

Η “Ενωτική Πρωτοβουλία” (πρόσκειται στην παράταξη των Παρεμβάσεων) έλαβε 292 ψήφους (250 το 2024) και εξέλεξε 3 αντιπροσώπους, η “Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών” (πρόσκειται στο ΠΑΜΕ) έλαβε 128 ψήφους (126 το 2024) και 1 αντιπρόσωπο και η παράταξη ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά) 47 (από 75 το 2024) και 1 αντιπρόσωπο. Επίσης η “Πρωτοβουλία Παρέμβαση” έλαβε 27 ψήφους και η ΠΕΚ 3 ψήφους, ενώ 5 ήταν τα άκυρα- λευκά.