Αττική: Πρώτες κλήσεις σε οδηγούς από κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης – Εντός του 2026 και στην Κρήτη

Γιάννης Λυβιάκης
Εφτασαν τα πρώτα “ραβασάκια” σε οδηγούς για παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κατέγραψαν κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης στην Αττική.

Σύμφωνα με αθηναϊκά ΜΜΕ, οι πρώτες 130 κλήσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη από οδηγούς αυτοκινήτων και μη χρήσης κράνους από δικυκλιστές, έφτασαν στα κινητά των παραβατών από το περασμένο Σάββατο.

Στο μεταξύ, η ΕΛΑΣ συνιστά προσοχή στις απάτες μετά την έναρξη αποστολής κλήσεων που βεβαιώνονται από τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της ΕΛΑΣ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «το μήνυμα που θα σας έρθει, ΔΕΝ περιέχει κάποιον σύνδεσμο». Η ΕΛΑΣ υπενθυμίζει, επίσης, ότι τα έγγραφα κλήσης αναρτώνται μόνο στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr, δημοσιεύοντας και μια φωτογραφία για το φαίνεται το μήνυμα που αποστέλλεται.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Από τη μεριά του το υπουργείο Υποδομών ανακοίνωσε με ανάρτησή του ότι σε εφαρμογή τέθηκε το νέο σύστημα καταγραφής παραβάσεων με κάμερες ΤΝ και κάμερες λεωφορείων, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς.
Τι αλλάζει:

•Οι παραβάσεις καταγράφονται αυτόματα (κόκκινο φανάρι, ταχύτητα, χρήση κινητού, ζώνη/κράνος κ.ά.).

•Οι κλήσεις αποστέλλονται ψηφιακά στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet.

Ήδη έχουν σταλεί τα πρώτα πρόστιμα από το νέο σύστημα

Παράλληλα:
Κάμερες σε λεωφορεία καταγράφουν παραβάσεις σε λεωφορειολωρίδες, ενισχύοντας τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών.

Το επόμενο βήμα θα είναι μέσα στο 2026 1.000 κάμερες σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη και έως το 2027 300 κινητές κάμερες και δημιουργία ενιαίου ψηφιακού συστήματος για διαχείριση παραβάσεων, ενστάσεων και πληρωμών.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

