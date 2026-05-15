«Πρωταθλήτρια» η Κρήτη σε Γαλάζιες Σημαίες – Δείτε ποιες ακτές βραβεύτηκαν

Κυρίαρχη θέση στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», διατηρεί η Κρήτη με συνολικά 154 βραβευμένες ακτές το 2026.
Οι βραβεύσεις καλύπτουν το σύνολο του νησιού, από τα Χανιά και το Ρέθυμνο έως το Ηράκλειο και το Λασίθι.
Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, συγκέντρωσε 41 Γαλάζιες Σημαίες ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, 24 είναι οι βραβευμένες ακτές.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου έλαβε 37 Γαλάζιες Σημαίες ενώ η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου συγκέντρωσε συνολικά 52 βραβευμένες ακτές.
Η Κρήτη και η Χαλκιδική είναι πρώτη σε Γαλάζιες Σημαίες στην Ελλάδα η οποία κατακτά για ακόμη μία χρονιά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ). Με σταθερά ανοδική πορεία, τα βραβευμένα σημεία στην ελληνική επικράτεια ξεπέρασαν και πάλι τα 600, αναδεικνύοντας τη συστηματική δουλειά για την ποιότητα και την οργάνωση των ακτών μας.
Συνολικά, η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο, με την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί σε όλες τις κατηγορίες (624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη).
Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων βραβεύονται οι εξής 41 ακτές:
Δήμος Καντάνου-Σελίνου
Γραμμένο
Παχειά Άμμος
Σούγια
Χαλίκια
Δήμος Κισσάμου
Καστέλι/Μαύρος Μόλος-Πλάκα
Δήμος Πλατανιά
Κολυμβάρι/Euphoria Resort
Πλατανιάς Λιμανάκι/Porto Platanias Beach
Πλατανιάς/Minoa Palace Resort
Πλατανιάς/Γερανιώτης
Ραπανιανά/Cavo Spada
Δήμος Χανίων
Αγ. Απόστολοι 1
Αγ. Απόστολοι 2
Αγ. Μαρίνα/Santa Marina
Αγ. Μαρίνα/The noverian Antama organic beach resort
Αγ. Ονούφριος
Αγία Μαρίνα/Almira Beach
Βλητές
Καλαθάς
Καλαμάκι
Κλαδισός/Domes Zeen Chania
Μαράθι
Νέα Χώρα
Σταλός
Σταυρός
Χρυσή Ακτή
Δήμος Αποκορώνου
Αλμυρίδα
Γεωργιούπολη/Corissia Hotels
Γεωργιούπολη/Corissia Princess
Καβρός/Anemos Luxury Grand Resort
Καβρός/Delfina Tropic Beach
Καβρός/Eliros Mare
Καβρός/Georgioupolis Resort
Καβρός/La Mer Resort
Καβρός/Mythos Palace
Καβρός/Vantaris Palace
Καβρός/Ventale Islande Breeze Resort
Καλύβες Ξυδά
Κυανή
Μαϊστράλι
Περαστικός/Mare Monte
Περαστικός/Pilot Beach
