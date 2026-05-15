«Πρωταθλήτρια» η Κρήτη σε Γαλάζιες Σημαίες – Δείτε ποιες ακτές βραβεύτηκαν

Κυρίαρχη θέση στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», διατηρεί η Κρήτη με συνολικά 154 βραβευμένες ακτές το 2026.

Οι βραβεύσεις καλύπτουν το σύνολο του νησιού, από τα Χανιά και το Ρέθυμνο έως το Ηράκλειο και το Λασίθι.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, συγκέντρωσε 41 Γαλάζιες Σημαίες ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, 24 είναι οι βραβευμένες ακτές.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου έλαβε 37 Γαλάζιες Σημαίες ενώ η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου συγκέντρωσε συνολικά 52 βραβευμένες ακτές.

Η Κρήτη και η Χαλκιδική είναι πρώτη σε Γαλάζιες Σημαίες στην Ελλάδα η οποία κατακτά για ακόμη μία χρονιά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ). Με σταθερά ανοδική πορεία, τα βραβευμένα σημεία στην ελληνική επικράτεια ξεπέρασαν και πάλι τα 600, αναδεικνύοντας τη συστηματική δουλειά για την ποιότητα και την οργάνωση των ακτών μας.

Συνολικά, η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο, με την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί σε όλες τις κατηγορίες (624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη).

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων βραβεύονται οι εξής 41 ακτές:

Δήμος Καντάνου-Σελίνου

Γραμμένο

Παχειά Άμμος

Σούγια

Χαλίκια

Δήμος Κισσάμου

Καστέλι/Μαύρος Μόλος-Πλάκα

Δήμος Πλατανιά

Κολυμβάρι/Euphoria Resort

Πλατανιάς Λιμανάκι/Porto Platanias Beach

Πλατανιάς/Minoa Palace Resort

Πλατανιάς/Γερανιώτης

Ραπανιανά/Cavo Spada

Δήμος Χανίων

Αγ. Απόστολοι 1

Αγ. Απόστολοι 2

Αγ. Μαρίνα/Santa Marina

Αγ. Μαρίνα/The noverian Antama organic beach resort

Αγ. Ονούφριος

Αγία Μαρίνα/Almira Beach

Βλητές

Καλαθάς

Καλαμάκι

Κλαδισός/Domes Zeen Chania

Μαράθι

Νέα Χώρα

Σταλός

Σταυρός

Χρυσή Ακτή

Δήμος Αποκορώνου

Αλμυρίδα

Γεωργιούπολη/Corissia Hotels

Γεωργιούπολη/Corissia Princess

Καβρός/Anemos Luxury Grand Resort

Καβρός/Delfina Tropic Beach

Καβρός/Eliros Mare

Καβρός/Georgioupolis Resort

Καβρός/La Mer Resort

Καβρός/Mythos Palace

Καβρός/Vantaris Palace

Καβρός/Ventale Islande Breeze Resort

Καλύβες Ξυδά

Κυανή

Μαϊστράλι

Περαστικός/Mare Monte

Περαστικός/Pilot Beach

Δείτε τη λίστα με τις βραβευμένες ακτές στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα ΕΔΩ.