Πρωταθλήματα υποδομών: Η Ιωνία έσπασε το αήττητο του Πλατανιά

Οπως συνέβη λίγο αργότερα στο παιχνίδι της Α’ κατηγορίας έτσι και στο πρωτάθλημα Κ16 “Ιορδάνης Ακασιάδης” η ομάδα της Ιωνίας 2000 έσπασε το αήττητο του Πλατανιά (2-0) και έδωσε νέο ενδιαφέρον στη κορυφή. Στην διοργάνωση Κ14 “Παναγιώτης Καρατζής” ξεκίνησε η β’ φάση και στο σημαντικότερο παιχνίδι της πρεμιέρας η Ακαδημία Ν. Κυδωνίας νίκησε 3-2 τον Μινώταυρο.
Πιο αναλυτικά:
Πρωτάθλημα Κ16 “Ιορδ. Ακασιάδης”
18η αγωνιστική
• Ιωνία 2000 – Πλατανιάς 2-0
Γκολ: Περάκης, Οικονομάκης
• Φοίνικας – Χανιά Σίτυ 0-2
Γκολ: Πρίφτης 2
• Απόλλων – Ακ.Ν. Κυδωνίας 1-1
Γκολ: Σταθόπουλος – Αποστολάκης
• Νέοι Μινωταύρου – Άρης Σούδας 5-1
Γκολ: Πατεράκης 3, Μπομπολάκης, Αλεξανδρίδης – Στεφανίδης
• Πανακρωτηριακός – Ηρακλής Νερ. 0-0
• Γρανίτης – Κρ. Αστέρας 3-3
Γκολ: Κουρκουτάκης Κ. 2, Καμπουράκης Γ. – Ντάλλας 2, Γεωργιλάκης
• ΑΠ Σούδας – Ιδομενέας 2-4
Γκολ: Χαλβατζάκης, Τσουρουδιακάκης – Βομβολάκης 4
• Ροδωπού – Κισσαμικός 1-8
Γκολ: Σπανουδάκης Χ. – Παπαβασιλείου 2, Τζάνι 2, Αντωνίου, Χαλκιαδάκης, Πρίτσας Αγγ., Διαμαντάκης Μ.
Βαθμολογία (18 αγώνες):
Πλατανιάς 87-10 51
Ιωνία 2000 116-13 49
Νέοι Μινωταύρου 81-9 49
Ακ.Ν. Κυδωνίας 68-18 37
Πανακρωτηριακός 58-24 36
Απόλλων 66-32 32
Αρης Σούδας 63-30 32
Χανιά Σίτυ 31-27 27
Κρ. Αστέρας 45-75 25
Γρανίτης 30-28 24
Ηρακλής Ν. 37-71 19
Κισσαμικός 28-63 14
Ιδομενέας 25-72 13
ΑΠ Σούδας 21-92 6
Φοίνικας 5-82 4
Ροδωπού 8-123 1
Πρωτάθλημα Κ14 “Παναγ. Καρατζής”
1η αγωνιστική (β’ φάση)
Ομιλος Τίτλου
• Ακ.Ν. Κυδωνίας Β-Απόλλων 0-4
Γκολ: Σφακιωτάκης 2, Καλιοντζάκης, Αποστολάκης
• Ακ.Ν. Κυδωνίας-Μινώταυρος 3-2
Γκολ: Λουκάκης, φάουλ Σαμαράς, Βαϊγκούσης – Μοτάκης, Κοτσίφης
• Τιτάν-Πανακρωτηριακός 1-6
Γκολ: Μαρινάκης – Κελάκης 2, Αρχολέων 2, Καμαριανάκης, Πολάκης
• ΑΠ Σούδας-Καλτσέτο 1-8
Γκολ: Βουλγαράκης – Μπαντουράκης 3, Παντελάκης, Καρτσωνάκης, Χατζής, Μεζαρτζόπουλος, Κολιακουδάκης.
• Πλατανιάς-Δόξα Παχ. 5-0
Γκολ: Κουρτάκης Ν. 3, Τσάμι, Σερκιάρι-Σκαλιδάκης.
Ομιλος Κατάταξης
• Ηρακλής Ν.-ΑΠ Σούδας Β 5-1
Γκολ: Ποντικάκης 2, Χατζηδάκης 2, Ικονόμι – Παλαιοπάνος
• Κισσαμικός-Περιβόλια 2-1
Γκολ: Φαντάκης, Τσεκούρας – Τσακιράκης
• Μινώταυρος Β-Ασπίδα 0-6
Γκολ: Παναγιώτας 2, Φαληδέας 2, Γαλλος, Ντέλλας
• Φοίνικας-Καλτσέτο Β 0-2
Γκολ: Γκεκάι, Τσικουδάκης
Ρεπό: Γρανίτης