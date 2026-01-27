menu
14.4 C
Chania
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Πρωταθλήματα υποδομών: Η Ιωνία έσπασε το αήττητο του Πλατανιά

Γιώργος Δρακάκης
Γιώργος Δρακάκης
0

Οπως συνέβη λίγο αργότερα στο παιχνίδι της Α’ κατηγορίας έτσι και στο πρωτάθλημα Κ16 “Ιορδάνης Ακασιάδης” η ομάδα της Ιωνίας 2000 έσπασε το αήττητο του Πλατανιά (2-0) και έδωσε νέο ενδιαφέρον στη κορυφή. Στην διοργάνωση Κ14 “Παναγιώτης Καρατζής” ξεκίνησε η β’ φάση και στο σημαντικότερο παιχνίδι της πρεμιέρας η Ακαδημία Ν. Κυδωνίας νίκησε 3-2 τον Μινώταυρο.

Πιο αναλυτικά:
Πρωτάθλημα Κ16 “Ιορδ. Ακασιάδης”
18η αγωνιστική
• Ιωνία 2000 – Πλατανιάς 2-0
Γκολ: Περάκης, Οικονομάκης
• Φοίνικας – Χανιά Σίτυ 0-2
Γκολ: Πρίφτης 2
• Απόλλων – Ακ.Ν. Κυδωνίας 1-1
Γκολ: Σταθόπουλος – Αποστολάκης
• Νέοι Μινωταύρου – Άρης Σούδας 5-1
Γκολ: Πατεράκης 3, Μπομπολάκης, Αλεξανδρίδης – Στεφανίδης
• Πανακρωτηριακός – Ηρακλής Νερ. 0-0
• Γρανίτης – Κρ. Αστέρας 3-3
Γκολ: Κουρκουτάκης Κ. 2, Καμπουράκης Γ. – Ντάλλας 2, Γεωργιλάκης
• ΑΠ Σούδας – Ιδομενέας 2-4
Γκολ: Χαλβατζάκης, Τσουρουδιακάκης – Βομβολάκης 4
• Ροδωπού – Κισσαμικός 1-8
Γκολ: Σπανουδάκης Χ. – Παπαβασιλείου 2, Τζάνι 2, Αντωνίου, Χαλκιαδάκης, Πρίτσας Αγγ., Διαμαντάκης Μ.
Βαθμολογία (18 αγώνες):
Πλατανιάς 87-10 51
Ιωνία 2000 116-13 49
Νέοι Μινωταύρου 81-9 49
Ακ.Ν. Κυδωνίας 68-18 37
Πανακρωτηριακός 58-24 36
Απόλλων 66-32 32
Αρης Σούδας 63-30 32
Χανιά Σίτυ 31-27 27
Κρ. Αστέρας 45-75 25
Γρανίτης 30-28 24
Ηρακλής Ν. 37-71 19
Κισσαμικός 28-63 14
Ιδομενέας 25-72 13
ΑΠ Σούδας 21-92 6
Φοίνικας 5-82 4
Ροδωπού 8-123 1
Πρωτάθλημα Κ14 “Παναγ. Καρατζής”
1η αγωνιστική (β’ φάση)
Ομιλος Τίτλου
• Ακ.Ν. Κυδωνίας Β-Απόλλων 0-4
Γκολ: Σφακιωτάκης 2, Καλιοντζάκης, Αποστολάκης
• Ακ.Ν. Κυδωνίας-Μινώταυρος 3-2
Γκολ: Λουκάκης, φάουλ Σαμαράς, Βαϊγκούσης – Μοτάκης, Κοτσίφης
• Τιτάν-Πανακρωτηριακός 1-6
Γκολ: Μαρινάκης – Κελάκης 2, Αρχολέων 2, Καμαριανάκης, Πολάκης
• ΑΠ Σούδας-Καλτσέτο 1-8
Γκολ: Βουλγαράκης – Μπαντουράκης 3, Παντελάκης, Καρτσωνάκης, Χατζής, Μεζαρτζόπουλος, Κολιακουδάκης.
• Πλατανιάς-Δόξα Παχ. 5-0
Γκολ: Κουρτάκης Ν. 3, Τσάμι, Σερκιάρι-Σκαλιδάκης.
Ομιλος Κατάταξης
• Ηρακλής Ν.-ΑΠ Σούδας Β 5-1
Γκολ: Ποντικάκης 2, Χατζηδάκης 2, Ικονόμι – Παλαιοπάνος
• Κισσαμικός-Περιβόλια 2-1
Γκολ: Φαντάκης, Τσεκούρας – Τσακιράκης
• Μινώταυρος Β-Ασπίδα 0-6
Γκολ: Παναγιώτας 2, Φαληδέας 2, Γαλλος, Ντέλλας
• Φοίνικας-Καλτσέτο Β 0-2
Γκολ: Γκεκάι, Τσικουδάκης
Ρεπό: Γρανίτης

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum