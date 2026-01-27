Πρωταθλήματα υποδομών: Η Ιωνία έσπασε το αήττητο του Πλατανιά

Οπως συνέβη λίγο αργότερα στο παιχνίδι της Α’ κατηγορίας έτσι και στο πρωτάθλημα Κ16 “Ιορδάνης Ακασιάδης” η ομάδα της Ιωνίας 2000 έσπασε το αήττητο του Πλατανιά (2-0) και έδωσε νέο ενδιαφέρον στη κορυφή. Στην διοργάνωση Κ14 “Παναγιώτης Καρατζής” ξεκίνησε η β’ φάση και στο σημαντικότερο παιχνίδι της πρεμιέρας η Ακαδημία Ν. Κυδωνίας νίκησε 3-2 τον Μινώταυρο.

1 από 2

Πιο αναλυτικά:

Πρωτάθλημα Κ16 “Ιορδ. Ακασιάδης”

18η αγωνιστική

• Ιωνία 2000 – Πλατανιάς 2-0

Γκολ: Περάκης, Οικονομάκης

• Φοίνικας – Χανιά Σίτυ 0-2

Γκολ: Πρίφτης 2

• Απόλλων – Ακ.Ν. Κυδωνίας 1-1

Γκολ: Σταθόπουλος – Αποστολάκης

• Νέοι Μινωταύρου – Άρης Σούδας 5-1

Γκολ: Πατεράκης 3, Μπομπολάκης, Αλεξανδρίδης – Στεφανίδης

• Πανακρωτηριακός – Ηρακλής Νερ. 0-0

• Γρανίτης – Κρ. Αστέρας 3-3

Γκολ: Κουρκουτάκης Κ. 2, Καμπουράκης Γ. – Ντάλλας 2, Γεωργιλάκης

• ΑΠ Σούδας – Ιδομενέας 2-4

Γκολ: Χαλβατζάκης, Τσουρουδιακάκης – Βομβολάκης 4

• Ροδωπού – Κισσαμικός 1-8

Γκολ: Σπανουδάκης Χ. – Παπαβασιλείου 2, Τζάνι 2, Αντωνίου, Χαλκιαδάκης, Πρίτσας Αγγ., Διαμαντάκης Μ.

Βαθμολογία (18 αγώνες):

Πλατανιάς 87-10 51

Ιωνία 2000 116-13 49

Νέοι Μινωταύρου 81-9 49

Ακ.Ν. Κυδωνίας 68-18 37

Πανακρωτηριακός 58-24 36

Απόλλων 66-32 32

Αρης Σούδας 63-30 32

Χανιά Σίτυ 31-27 27

Κρ. Αστέρας 45-75 25

Γρανίτης 30-28 24

Ηρακλής Ν. 37-71 19

Κισσαμικός 28-63 14

Ιδομενέας 25-72 13

ΑΠ Σούδας 21-92 6

Φοίνικας 5-82 4

Ροδωπού 8-123 1

Πρωτάθλημα Κ14 “Παναγ. Καρατζής”

1η αγωνιστική (β’ φάση)

Ομιλος Τίτλου

• Ακ.Ν. Κυδωνίας Β-Απόλλων 0-4

Γκολ: Σφακιωτάκης 2, Καλιοντζάκης, Αποστολάκης

• Ακ.Ν. Κυδωνίας-Μινώταυρος 3-2

Γκολ: Λουκάκης, φάουλ Σαμαράς, Βαϊγκούσης – Μοτάκης, Κοτσίφης

• Τιτάν-Πανακρωτηριακός 1-6

Γκολ: Μαρινάκης – Κελάκης 2, Αρχολέων 2, Καμαριανάκης, Πολάκης

• ΑΠ Σούδας-Καλτσέτο 1-8

Γκολ: Βουλγαράκης – Μπαντουράκης 3, Παντελάκης, Καρτσωνάκης, Χατζής, Μεζαρτζόπουλος, Κολιακουδάκης.

• Πλατανιάς-Δόξα Παχ. 5-0

Γκολ: Κουρτάκης Ν. 3, Τσάμι, Σερκιάρι-Σκαλιδάκης.

Ομιλος Κατάταξης

• Ηρακλής Ν.-ΑΠ Σούδας Β 5-1

Γκολ: Ποντικάκης 2, Χατζηδάκης 2, Ικονόμι – Παλαιοπάνος

• Κισσαμικός-Περιβόλια 2-1

Γκολ: Φαντάκης, Τσεκούρας – Τσακιράκης

• Μινώταυρος Β-Ασπίδα 0-6

Γκολ: Παναγιώτας 2, Φαληδέας 2, Γαλλος, Ντέλλας

• Φοίνικας-Καλτσέτο Β 0-2

Γκολ: Γκεκάι, Τσικουδάκης

Ρεπό: Γρανίτης