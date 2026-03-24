menu
10.6 C
Chania
Τρίτη, 24 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Πρωταθλήματα Υποδομής: Οι νέοι του Μινώταυρου στην κορυφή

Μανώλης Δρακάκης
0

Η ομάδα των Νέων Μινώταυρου νικώντας στο ντέρμπι 1-0 τον Πλατανιά βρέθηκε στην κορυφή μετά την 25η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Κ16 “Ιορδάνης Ακασιάδης” και πλέον διεκδικεί με πολλές ελπίδες τον τίτλο ειδικά αν περάσει και νικηφόρα το υψηλό εμπόδιο του Πανακρωτηριακού που ακολουθεί.
Στο πρωτάθλημα Κ14 “Παναγιώτης Καρατζής” δύο αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία ο Μινώταυρος αν και βρέθηκε να χάνει 0-2 από τον Πλατανιά το ανέτρεψε σε 3-2 και τον έβγαλε νοκ άουτ και έτσι πλέον 4 ομάδες διεκδικούν τα 2 τελευταία εισιτήρια για το Φάιναλ 4 όπου Καλτσέτο και Ακαδημία Ν. Κυδωνίας εξασφάλισαν και μαθηματικά την παρουσία τους, άλλωστε συνεχίζουν αήττητοι. Τα τελευταία αποτελέσματα:Πρωτάθλημα Κ16 “Ιορδ. Ακασιάδης”
25η αγωνιστική
• Νέοι Μινωταύρου – Πλατανιάς 1-0
Γκολ: 61’ Πατεράκης Μιχ.
Διαιτητής: Μισαηλίδης (Σωτηράκης – Κατσούλας), 4ος: Λογαρίδης
Νέοι Μινωταύρου (Βαγγέλης Θάνος): Ευθυμάκης, Θάνος, Ξεκουκουλωτάκης, Φανουργιάκης, Σακουάλος, Ψυλλάκης (55’ Αλεξανδρίδης(, Πατεράκης, Τσουβαλάς, Μαναρώλης, Μπομπολάκης (55’ Κουντουρόγιαννης), Σπυριδάκης (55’ Μπροκαλάκης).
Πλατανιάς (Νίκος Τσεσμελής): Κουριδάκης, Καμτζίου, Βεριβάκης, Χαραλαμπίδης, Ντουνιαδάκης, Χότζα, Λαδάκης (61’ Μπαμιάκης), Γεωργακάκης, Αχτάρης, Μοσχανάκης (61’ Σεχάι), Νάκσι.
• Φοίνικας – Ακαδ.Ν. Κυδωνίας 0-2
Γκολ: Αρώνης, Γιακουμινάκης
• Ηρακλής Ν. – Άρης Σούδας 1-7
Γκολ: Τσουράκης – Μεγαλογένης 3, Σπανουδάκης, Ριτζάκης, Φαραζής, Τσουβαλάκης
• Ιωνία – Κισσαμικός 6-1
Γκολ: Οικονομάκης 3, Παρδαλάκης, Μαρμαριτσάκης, Γυφτογιαννης – Παπαβασιλείου
• Ροδωπού – Χανιά Σίτυ 0-9
Γκολ: Πεπονούλας 3, Μιχελάκης 2, Βρεττός, Ξυδιάς, Αλιγιζάκης, Ορφανίδης
• Ιδομενέας – Πανακρωτηριακός 1-3
Γκολ: Αυτογκόλ (από φάουλ Κατσιγιάννη) – Δοκιμάκης, Καραλάκης Αντ., Καστρινάκης
• Απόλλων – Κρ. Αστέρας 1-3
Γκολ: Τσαλατσάνης – Ζίκα Αλ. 3
• Γρανίτης – ΑΠ Σούδας 3-2
Γκολ: Καμπουράκης Γ., Ζαχαρίου Αγγ., Κουρκουτάκης Κ. – Μαρτσάκης 2
Βαθμολογία (25 αγώνες):
Νέοι Μινωταύρου 112-12 70
Πλατανιάς 114-12 69
Ιωνία 2000 152-21 67
Ακ.Ν. Κυδωνίας 102-25 55
Αρης Σούδας 99-39 50
Πανακρωτηριακός 74-38 48
Απόλλων 82-48 44
Κρ. Αστέρας 68-94 37
Γρανίτης 48-44 36
Χανιά Σίτυ 47-36 33
Ηρακλής Ν. 49-97 28
Κισσαμικός 40-87 20
Ιδομενέας 29-107 13
ΑΠ Σούδας 26-128 9
Φοίνικας 10-107 7
Ροδωπού 11-168 1
Πρωτάθλημα Κ14 “Παναγ. Καρατζής”
7η αγωνιστική (β’ φάση)
• Μινώταυρος – Πλατανιάς 3-2
Γκολ: Κόλα 2, Μοτάκης – Κουρτάκης, Σερκιέρι-Σκαλιδάκης
• Δόξα – Ακ.Ν. Κυδωνίας 0-9
Γκολ: Βαϊγκούσης 2, Βουράκης 2, Χαιρετάκης 2, Τζανακάκης, Αποστολάκης, αυτογκόλ
• ΑΠ Σούδας – Τιτάν 6-2
Γκολ: Βρεττός 4, Νταγκουνάκης, Γωνιωτάκης – Κοκολογιάννης, Παπαδημητράκης
• Πανακρωτηριακός – Ακ. Ν. Κυδωνίας Β 5-0
Γκολ: Κελάκης 3, Κουργιαντάκης 2
• Καλτσέτο – Απόλλων 6-1*
Γκολ: Χατζής 2, Κολιακουδάκης 2, Μεζαρτζόπουλος, Μπαντουράκης – Γιαννετάκης
*Εδώ το σκορ αναφέρεται ως 6-0 στο φα όμως από τον Απόλλωνα είναι σίγουροι ότι σκόραραν. Η αλήθεια είναι ότι συχνά γράφουν λίγο διαφορετικά σκορ και σκόρερ, συνήθως όταν μία ομάδα βάζει πολλά γκολ…
Βαθμολογία (7 αγώνες): Καλτσέτο (39-3) 21, Ακ.Ν. Κυδωνίας (34-9) 21, Πανακρωτηριακός (24-11) 16, Μινώταυρος (26-10) 13, ΑΠ Σούδας (23-22) 12, Απόλλων (14-13) 12, Πλατανιάς (14-24) 6, Δόξα (9-30) 3, Τιτάν (6-30) 0, Ακ.Ν. Κυδωνίας Β’ (2-39) 0.
Ομιλος Κατάταξης
• Ασπίδα – Κισσαμικός 2-9
Γκολ: Μπελίτσος, Γάλλος – Χρυσανθίδης Ν. 3, Φαντάκης Ν. 2, Τσεκούρας Μιχ. 2, Μπάλλα Ιρ. 2
• Φοίνικας – Γρανίτης 2-1
Γκολ: Κίτση, Καρβούνης – Λίτσι Ελιο
• Περιβόλια – Μινώταυρος Β 1-2
Γκολ: Σπερελάκης – Γλυτσός, Μακράκης Π.
• Καλτσέτο Β – ΑΠ Σούδας Β 6-0
Γκολ: Τσικουδάκης 3, Γκεκάι, Φραγκιαδάκης, Βαρδαλάκης
Ρεπό: Ηρακλής Νεροκούρου
Βαθμολογία (7 αγώνες): Κισσαμικός (57-11) 21, Καλτσέτο Β* (24-2) 18, Ασπίδα (21-12) 13, Φοίνικας* (14-11) 10, Γρανίτης* (22-13) 9, Μινώταυρος Β* (7-31) 6, Περιβόλια* (8-13) 3, Ηρακλής Ν.* 1μ. (7-27) 0, ΑΠ Σούδας Β* (2-42) 0.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum