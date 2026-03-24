Πρωταθλήματα Υποδομής: Οι νέοι του Μινώταυρου στην κορυφή

Η ομάδα των Νέων Μινώταυρου νικώντας στο ντέρμπι 1-0 τον Πλατανιά βρέθηκε στην κορυφή μετά την 25η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Κ16 “Ιορδάνης Ακασιάδης” και πλέον διεκδικεί με πολλές ελπίδες τον τίτλο ειδικά αν περάσει και νικηφόρα το υψηλό εμπόδιο του Πανακρωτηριακού που ακολουθεί.

Στο πρωτάθλημα Κ14 “Παναγιώτης Καρατζής” δύο αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία ο Μινώταυρος αν και βρέθηκε να χάνει 0-2 από τον Πλατανιά το ανέτρεψε σε 3-2 και τον έβγαλε νοκ άουτ και έτσι πλέον 4 ομάδες διεκδικούν τα 2 τελευταία εισιτήρια για το Φάιναλ 4 όπου Καλτσέτο και Ακαδημία Ν. Κυδωνίας εξασφάλισαν και μαθηματικά την παρουσία τους, άλλωστε συνεχίζουν αήττητοι. Τα τελευταία αποτελέσματα:Πρωτάθλημα Κ16 “Ιορδ. Ακασιάδης”

25η αγωνιστική

• Νέοι Μινωταύρου – Πλατανιάς 1-0

Γκολ: 61’ Πατεράκης Μιχ.

Διαιτητής: Μισαηλίδης (Σωτηράκης – Κατσούλας), 4ος: Λογαρίδης

Νέοι Μινωταύρου (Βαγγέλης Θάνος): Ευθυμάκης, Θάνος, Ξεκουκουλωτάκης, Φανουργιάκης, Σακουάλος, Ψυλλάκης (55’ Αλεξανδρίδης(, Πατεράκης, Τσουβαλάς, Μαναρώλης, Μπομπολάκης (55’ Κουντουρόγιαννης), Σπυριδάκης (55’ Μπροκαλάκης).

Πλατανιάς (Νίκος Τσεσμελής): Κουριδάκης, Καμτζίου, Βεριβάκης, Χαραλαμπίδης, Ντουνιαδάκης, Χότζα, Λαδάκης (61’ Μπαμιάκης), Γεωργακάκης, Αχτάρης, Μοσχανάκης (61’ Σεχάι), Νάκσι.

• Φοίνικας – Ακαδ.Ν. Κυδωνίας 0-2

Γκολ: Αρώνης, Γιακουμινάκης

• Ηρακλής Ν. – Άρης Σούδας 1-7

Γκολ: Τσουράκης – Μεγαλογένης 3, Σπανουδάκης, Ριτζάκης, Φαραζής, Τσουβαλάκης

• Ιωνία – Κισσαμικός 6-1

Γκολ: Οικονομάκης 3, Παρδαλάκης, Μαρμαριτσάκης, Γυφτογιαννης – Παπαβασιλείου

• Ροδωπού – Χανιά Σίτυ 0-9

Γκολ: Πεπονούλας 3, Μιχελάκης 2, Βρεττός, Ξυδιάς, Αλιγιζάκης, Ορφανίδης

• Ιδομενέας – Πανακρωτηριακός 1-3

Γκολ: Αυτογκόλ (από φάουλ Κατσιγιάννη) – Δοκιμάκης, Καραλάκης Αντ., Καστρινάκης

• Απόλλων – Κρ. Αστέρας 1-3

Γκολ: Τσαλατσάνης – Ζίκα Αλ. 3

• Γρανίτης – ΑΠ Σούδας 3-2

Γκολ: Καμπουράκης Γ., Ζαχαρίου Αγγ., Κουρκουτάκης Κ. – Μαρτσάκης 2

Βαθμολογία (25 αγώνες):

Νέοι Μινωταύρου 112-12 70

Πλατανιάς 114-12 69

Ιωνία 2000 152-21 67

Ακ.Ν. Κυδωνίας 102-25 55

Αρης Σούδας 99-39 50

Πανακρωτηριακός 74-38 48

Απόλλων 82-48 44

Κρ. Αστέρας 68-94 37

Γρανίτης 48-44 36

Χανιά Σίτυ 47-36 33

Ηρακλής Ν. 49-97 28

Κισσαμικός 40-87 20

Ιδομενέας 29-107 13

ΑΠ Σούδας 26-128 9

Φοίνικας 10-107 7

Ροδωπού 11-168 1

Πρωτάθλημα Κ14 “Παναγ. Καρατζής”

7η αγωνιστική (β’ φάση)

• Μινώταυρος – Πλατανιάς 3-2

Γκολ: Κόλα 2, Μοτάκης – Κουρτάκης, Σερκιέρι-Σκαλιδάκης

• Δόξα – Ακ.Ν. Κυδωνίας 0-9

Γκολ: Βαϊγκούσης 2, Βουράκης 2, Χαιρετάκης 2, Τζανακάκης, Αποστολάκης, αυτογκόλ

• ΑΠ Σούδας – Τιτάν 6-2

Γκολ: Βρεττός 4, Νταγκουνάκης, Γωνιωτάκης – Κοκολογιάννης, Παπαδημητράκης

• Πανακρωτηριακός – Ακ. Ν. Κυδωνίας Β 5-0

Γκολ: Κελάκης 3, Κουργιαντάκης 2

• Καλτσέτο – Απόλλων 6-1*

Γκολ: Χατζής 2, Κολιακουδάκης 2, Μεζαρτζόπουλος, Μπαντουράκης – Γιαννετάκης

*Εδώ το σκορ αναφέρεται ως 6-0 στο φα όμως από τον Απόλλωνα είναι σίγουροι ότι σκόραραν. Η αλήθεια είναι ότι συχνά γράφουν λίγο διαφορετικά σκορ και σκόρερ, συνήθως όταν μία ομάδα βάζει πολλά γκολ…

Βαθμολογία (7 αγώνες): Καλτσέτο (39-3) 21, Ακ.Ν. Κυδωνίας (34-9) 21, Πανακρωτηριακός (24-11) 16, Μινώταυρος (26-10) 13, ΑΠ Σούδας (23-22) 12, Απόλλων (14-13) 12, Πλατανιάς (14-24) 6, Δόξα (9-30) 3, Τιτάν (6-30) 0, Ακ.Ν. Κυδωνίας Β’ (2-39) 0.

Ομιλος Κατάταξης

• Ασπίδα – Κισσαμικός 2-9

Γκολ: Μπελίτσος, Γάλλος – Χρυσανθίδης Ν. 3, Φαντάκης Ν. 2, Τσεκούρας Μιχ. 2, Μπάλλα Ιρ. 2

• Φοίνικας – Γρανίτης 2-1

Γκολ: Κίτση, Καρβούνης – Λίτσι Ελιο

• Περιβόλια – Μινώταυρος Β 1-2

Γκολ: Σπερελάκης – Γλυτσός, Μακράκης Π.

• Καλτσέτο Β – ΑΠ Σούδας Β 6-0

Γκολ: Τσικουδάκης 3, Γκεκάι, Φραγκιαδάκης, Βαρδαλάκης

Ρεπό: Ηρακλής Νεροκούρου

Βαθμολογία (7 αγώνες): Κισσαμικός (57-11) 21, Καλτσέτο Β* (24-2) 18, Ασπίδα (21-12) 13, Φοίνικας* (14-11) 10, Γρανίτης* (22-13) 9, Μινώταυρος Β* (7-31) 6, Περιβόλια* (8-13) 3, Ηρακλής Ν.* 1μ. (7-27) 0, ΑΠ Σούδας Β* (2-42) 0.