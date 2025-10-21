menu
Πρωταθλήματα Κ16 και Κ14: Σε φουλ δράση οι Ακαδηµίες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
Χωρίς εκπλήξεις συνεχίστηκε το πρωτάθληµα Κ16 “Ιορδάνης Ακασιάδης” ενώ πρεµιέρα είχαµε στα Κ14 “Παναγιώτης Καρατζής” µε δύο οµάδες να µην κατεβαίνουν καθώς δεν ήταν έτοιµα τα δελτία όµως λογικά θα λάβουν µέρους κανονικά από την επόµενη αγωνιστική.
Α και επειδή τα σκορ βλέπουµε ότι έχουν ξανά µία τάση να… ξεφεύγουν το γράφουµε για πολλοστή φορά. Οταν προσεγγίζει διψήφιο νούµερο το σκορ καλό θα είναι ο προπονητής της οµάδας που προηγείται να δίνει ευκαιρία στα πιο µικρά παιδιά να παίρνουν συµµετοχή ενώ θα µπορούσε ακόµα και να αποσύρει παίκτη ώστε να αγωνιστεί η οµάδα του µε λιγότερους.
Στιγμιότυπο από τον αγώνα Κ14 Δόξα – Ακαδημία Ν. Κυδωνίας (φωτ. από τη σελίδα της ομάδας των Παχιανών).

Πρωτάθληµα Κ16 “Ιορδ. Ακασιάδης”
6η αγωνιστική
• ΑΠ Σούδας-Αρης Σούδας 0-9
Γκολ: Μεγαλογένης 4, Κυριακίδης 2, Κατσαρός 2, Στεφανίδης-Αλσαουί.
• Γρανίτης-Πανακρωτηριακος 0-3
Γκολ: ∆ιακοφώτης, Σβουράκης, Γαβαλάκης
• Απόλλων-Ηρακλής Νερ. 7-1
Γκολ: Τσαλατσάνης 3, Καλιοντζάκης 2, Κλαράκης, Σταθόπουλος – Πατεράκης
• Ροδωπού-Ιωνία 2000 1-13
Γκολ: Σπανουδάκης Χαρ. – Οικονοµάκης 4, Λουκοβίτης 3, Χαραλαµπάκης, Τσαλδαράκης, Συγγελάκης, ∆ηµήτρης, Μαρµαριτσάκης, Παρδαλάκης,
• Φοίνικας-Νέοι Μινωταύρου 0-5
Γκολ: Αφεντουλίδης 2, Σπυριδάκης, Βουλγαράκης, Αλεξανδρίδης
• Χανιά Σίτυ-Ιδοµενέας 4-0
Γκολ: Πρίφτης 2, Λουτζακλής, Πεπονούλας
• Κρ. Αστέρας-Πλατανιάς 1-9
Γκολ: Ζήκας – Μοσχανάκης 5, Κνιθάκης, Νάκσι, Μεχµέτι, αυτογκόλ.
• Ακ.Ν. Κυδωνίας-Κισσαµικός 4-0
Γκολ: Αποστολάκης, Μαρκούδης, Κωστανταράκης, Γιακουµινάκης
Βαθµολογία (6 αγώνες):
Πλατανιάς 32-3 18
Νέοι Μινωταύρου 24-3 16
Ακ.Ν. Κυδωνίας 30-4 15
Πανακρωτηριακός 18-5 15
Ιωνία 2000 35-7 13
Απόλλων 30-8 12
Χανιά Σίτυ 12-7 10
Αρης Σούδας 22-10 9
Κρ. Αστέρας 16-25 9
Γρανίτης 10-9 7
Ηρακλής Ν. 15-25 6
Κισσαµικός 7-22 4
Ιδοµενέας 2-24 3
ΑΠ Σούδας 3-27 2
Ροδωπού 3-48 1
Φοίνικας 0-32 0

Πρωτάθληµα Κ14 “Παναγ. Καρατζής”
1η αγωνιστική
1ος όµιλος

Οι σκόρερ της ομάδας Κ14 του Τιτάνα: Κοκολογιάννης Ι., Μαρινάκης Δ.,
Πατσουράκης Μ. (φωτ. από τη σελίδα της ομάδας).

•ΑΠ Σούδας Β – Μινώταυρος 0-12
Γκολ: Χαραλαµπάκης 2, Σπυριδάκης 2, Μπιαντσάρντι 2, Αρχοντάκης 2, Καντανολέων, Κοτσίφης, Μανιαδάκης, Μιχελάκης
• Πανακρωτηριακός – Κρ. Αστέρας 9-0
Γκολ: Κελάκης 4, Κουργιαντάκης 2, Καµαριανάκης, Μακράκης, Ανδρονικίδης
•∆όξα – Α.Ν. Κυδωνίας 3-1
Γκολ: Αλ Μούτζα Γιουσέφ 3 – Αποστολάκης
•Καλτσέτο Β – Νέος Κισσαµικός 0-3 α.α.
•Παλαιόχωρα – Απόλλων 0-3 α.α.
Ρεπό: Περιβόλια
2ος όµιλος
•Γρανίτης – Α.Ν. Κυδωνίας Β 1-3
Γκολ: Γκιόνι Αρτιόλ – Μισιρλής 2, Μακρής
•Καλτσέτο – ΑΠ Σούδας 5-0
Γκολ: Μεζαρτζόπουλος, Μπαντουράκης, Πατσουράκης, Κολιακουδάκης, Πετρουλάκης
•Πλατανιάς – Ασπίδα 2-2
Γκολ: Χασανάι Μ., ∆ρακάκης Ορ. – Τσόλας Γ., Πανουργιάς Αργ.
•Ηρακλής Ν. – Τιτάν 2-6
Γκολ: Παντελάκης – Κοκολογιάννης Ι. 3, Μαρινάκης ∆., Πατσουράκης Μ., αυτογκόλ
•Μινώταυρος Β – Φοίνικας 3-2
Γκολ: Ευσταθίου, πεν. ∆ιγενάκης, Νταουντάκης – Καρβούνης 2

